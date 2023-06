Lavori in corso

La giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia ha visto la Scuderia Ferrari impegnata in un intenso programma di lavoro, focalizzato soprattutto ad estrarre il potenziale della SF-23 in configurazione gara, pur senza trascurare la preparazione delle qualifiche. La squadra ha condotto diverse prove di setup per continuare ad esplorare la vettura e al contempo ha messo entrambi i piloti in condizione di prendere confidenza con i muretti e le curve di Albert Park assaggiando tutte le mescole da asciutto portate agli antipodi da Pirelli e anche le Intermedie nella seconda sessione, condizionata dalla pioggia.

FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno ottenuto il quinto e il sesto tempo iniziando il programma con gomme Hard per poi passare alle Soft nella fase centrale del turno, quando i due hanno ottenuto i tempi di riferimento in 1’19”378 e 1’19”505. Nella parte finale – dopo una prima sospensione con bandiera rossa dovuta all’assenza di segnale GPS in pista – Leclerc e Sainz sono tornati in pista con maggiore carico di carburante. Non c’è stato però modo di raccogliere molti dati dal momento che il turno è stato definitivamente sospeso a quattro minuti dal termine a causa dello stop di Logan Sargeant nel terzo settore. Nel complesso Charles ha percorso 16 passaggi, Carlos 20.

FP2. Nella seconda ora di tempo pista il programma è stato condizionato dalle condizioni meteo. Charles e Carlos sono entrati in pista con la gomma Medium con le quali hanno ottenuto 1’19”332 e 1’19”695. Dopo una ventina di minuti su Albert Park è però arrivata la pioggia che ha costretto tutti ai box. Quando le condizioni sono sembrate migliorare Leclerc e Sainz hanno provato a scendere in pista con gomme Soft ma l’asfalto era ancora troppo bagnato e così sono passati alle Intermedie. Trascorsi alcuni giri, tuttavia, entrambi hanno deciso di rientrare ai box perché continuare aveva poco senso, tanto più che dalle previsioni meteo non dovrebbe più piovere per il resto del weekend. Leclerc ha completato 10 tornate, Carlos 12. Domani le ultime libere – particolarmente importante visto il tempo perduto oggi – sono in programma alle 12.30 (3.30 CET), le qualifiche alle 16 (7 CET).





Charles Leclerc #16

Abbiamo esplorato diverse configurazioni di set-up oggi ed è stato interessante perché ho la sensazione che stiamo andando nella giusta direzione. Questo ovviamente non significa che abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire in condizione di poter combattere con loro ma dal conto nostro continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli ulteriori passi avanti.







Carlos Sainz #55





Questo venerdì è stato in parte compromesso dalla pioggia che è caduta nella seconda sessione. Noi abbiamo deciso di non girare più di tanto sul bagnato e di prepararci bene per domani. Per il resto, la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di set-up con l’obiettivo di migliorare il feeling con la vettura e di conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento. Stiamo spingendo al massimo per massimizzarne il potenziale e sono fiducioso per il resto del weekend.