Prove libere 1: Charles e Carlos quinto e sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso in quinta e sesta posizione la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park. Il turno è stato interrotto per due volte dalla bandiera rossa.

36 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il lavoro con gomma Hard con la quale i due hanno ottenuto rispettivamente 1’20”114 e 1’20”093. I due sono poi passati a pneumatici Soft con i quali sono stati ottenuti i tempi di riferimento in 1’19”378 e 1’19”505. Nella parte finale della sessione – dopo la prima sospensione con bandiera rossa dovuta all’assenza di GPS in pista – Leclerc e Sainz sono tornati in pista con carico di carburante anche se non c’è stato modo di raccogliere molti dati dal momento che il turno è stato definitivamente sospeso a quattro minuti dal termine a causa dello stop di Logan Sargeant nel terzo settore.