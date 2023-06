Carlos: “Dobbiamo massimizzare il nostro pacchetto”

Carlos Sainz adora l’Australia: “Se non fosse così lontana verrei qui molto più spesso, ma ho avuto tempo di fare qualche gita qua e là negli scorsi giorni e ora sono in condizioni ottimali, senza jetlag e un programma di relax e allenamento alle spalle”. Lo spagnolo ha incontrato i media nel paddock di Albert Park parlando degli obiettivi a breve e medio termine che la squadra si è data: “Il target per questo weekend è trovare un compromesso tra la prestazione in qualifica, fin qui piuttosto buona, e il ritmo gara che nei primi due Gran Premi è risultato al di sotto delle aspettative. L’obiettivo a medio termine è invece fare evolvere la SF-23 con degli aggiornamenti che risolvano i punti deboli che abbiamo identificato”.

Aspetti positivi. Carlos è realista sulle attuali possibilità ma ha tenuto a sottolineare come l’inizio di stagione non sia stato interamente negativo: “Ovviamente la performance insufficiente in gara condiziona il risultato e dobbiamo assolutamente fare un passo avanti. Sono convinto che possiamo farcela: la squadra concorda sulla linea da seguire e questo ci dà fiducia che nel corso dell’anno riusciremo ad arrivare dove vogliamo. Nella prima parte di stagione però abbiamo visto pit stop sempre molto buoni da parte dei ragazzi, partenze migliorate e strategie azzeccate, tutti asset importanti che, se mantenuti, ci potranno tornare utili nel corso del campionato”.