Un solido giovedì

La Scuderia Ferrari ha completato il programma previsto nelle prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche. Charles e Carlos - che ha guidato regolarmente in entrambe le sessioni nonostante non fosse al meglio per le conseguenze di un'intossicazione alimentare - hanno seguito una tabella di marcia praticamente speculare che li ha portati a provare tutte e tre le mescole portate da Pirelli e a lavorare sia in configurazione gara che sul giro lanciato. Come sempre a Jeddah per i piloti è stato particolarmente importante girare quanto più possibile, per prendere confidenza con i muretti e le curve da alta velocità. Questa notte si analizzeranno i dati per valutare i passi da fare in vista delle qualifiche in programma domani alle 20 locali (18 CET), che saranno precedute dall'ultima sessione di libere alle 16.30 (14.30 CET).

FP1. Nella prima sessione i piloti della Scuderia hanno percorso 24 giri ciascuno iniziando con gomme Hard per prendere confidenza e pulire la pista dalla sabbia accumulatasi sull'asfalto, anche se presto è risultato evidente che il grip in traiettoria era molto buono. Con quella mescola Leclerc ha fermato i cronometri a 1'30"935, mentre Carlos ha ottenuto 1'31"526. I due hanno poi montato pneumatici Soft con i quali hanno potuto spingere di più centrando i rispettivi migliori tempi in 1'30"030 e 1'30"164. Negli ultimi minuti entrambi hanno girato con gomme Hard usate e con maggiore carico di carburante.

FP2. Nel turno disputato alla luce dei riflettori, Carlos e Charles sono scesi inizialmente in pista con gomma Medium con la quale hanno ottenuto rispettivamente 1'29"665 e 1'30"035. I due sono quindi passati a pneumatici Soft con i quali il monegasco ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1'29"180, mentre Carlos ha fatto segnare 1'29"455. L'ultimo terzo della sessione è stato nuovamente dedicato al lavoro in configurazione gara caricando carburante e girando con due differenti mescole di gomma: Charles ha mantenuto le Soft e Carlos ha girato con le Medium impegata a inizio turno. Negli ultimi due minuti a disposizione Charles ha montato la Medium usata arrivando al totale di 25 giri, uno in meno del compagno di squadra.





Charles Leclerc #16

Il circuito ha offerto quasi subito un buon livello di grip e anche per domani possiamo aspettarci un’elevata evoluzione della pista.

Siamo in tanti su tempi molto vicini: sarà interessante vedere chi riuscirà a estrarre il massimo dalla sua monoposto e a trovare il colpo per mettersi davanti a tutti.

Carlos Sainz #55



È stata una giornata davvero difficile: non ho ancora del tutto recuperato da un’indisposizione che mi ha costretto a letto per 24 ore e mi sento ancora piuttosto debole. Sono comunque riuscito a guidare e a sfruttare fino in fondo il tempo pista. Questo circuito ha tanto grip e le curve molto veloci sono un test davvero esigente per macchine e piloti.

Non sono riuscito a spingere al massimo oggi, ma abbiamo completato positivamente il programma e spero di stare meglio domani, così da potermi concentrare al massimo su qualifiche e gara.