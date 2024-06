Charles: “Curioso di scoprire la SF-24 a Jeddah”

Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA nel paddock di Jeddah, mentre Carlos Sainz non si è sentito bene e ha fatto ritorno in hotel, ma è atteso domani regolarmente in pista. Il monegasco si è detto curioso di scoprire la SF-24 su un tracciato completamente diverso da quello del Bahrain: “Qui avremo asfalto liscio e curvoni da alta velocità che a Sakhir non c’erano – ha affermato –. Direi che sono due piste agli antipodi per cui sarà interessante vedere se quanto di buono abbiamo visto una settimana fa sarà confermato anche qui”.

Amati cittadini. Charles ha ribadito una volta di più la passione per le piste tra i muretti: “Quello della Jeddah Corniche non è un vero e proprio circuito cittadino ma ha molte similitudini con essi. Mi piace fin dalle libere progredire step-by-step e arrivare al limite. Mi ricorda i tempi del kart e in qualifica trovare il giusto compromesso tra rischio e velocità ti permette spesso di ottenere risultati interessanti”.

F1 Academy. Charles ha anche parlato della F1 Academy che inizia la propria stagione proprio a Jeddah: “Sono molto contento che questa piattaforma abbia tutto questo supporto da parte di Formula 1: c’è una macchina con i colori Ferrari guidata da Maya Weug e un’altra ragazza della Scuderia Ferrari Driver Academy impegnata con i colori Puma. Guarderò con attenzione le gare”.