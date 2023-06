Caccia al podio

Sono contento del mio giro: è stato al limite e mi ha permesso di finire più in alto in classifica rispetto a quello che mi aspettavo. I rivali tuttavia sono piuttosto forti e credo che ci sia ancora molto lavoro da fare.

Il nostro passo gara sembra solido questo fine settimana, so che non è molto facile superare su questa pista ma farò di tutto per risalire nelle posizioni di vertice domani in gara.

Carlos Sainz #55





Non la migliore delle qualifiche per quel che mi riguarda. In Q3 ho faticato con le gomme nelle prime curve perdendo tempo nel primo settore. Il resto del giro è stato buono ma non abbastanza per compensare per quanto lasciato all’inizio, purtroppo.

Comunque il weekend non è finito e credo che abbiamo il passo per poter lottare per il podio domani. Questa notte facciamo un reset e domani ci rimettiamo all'opera per la gara.









Frédéric Vasseur, Team Principal