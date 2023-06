Giornata produttiva

La Scuderia Ferrari ha affrontato la giornata di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita con un programma che metteva al primo posto l’accumulare chilometri. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno completato in totale 106 giri, più di due volte la distanza del Gran Premio di domenica, fissata in 50 giri, 308,45 km.

Obiettivi. Su ogni circuito cittadino è infatti fondamentale che i piloti possano prendere confidenza con i muretti, con l’evoluzione della pista – che come atteso a inizio sessione era infatti piuttosto sporca – e con il comportamento della vettura, così la squadra ha messo in condizione sia Leclerc che Sainz di provare la SF-23 con tutte le mescole di gomma a disposizione. Fare chilometri è stato anche utile alla squadra per raccogliere dati sulla vettura e sulle nuove parti portate in pista oggi.

FP1. Poco prima del tramonto Carlos e Charles hanno iniziato la giornata con due power unit nuove sulle rispettive SF-23, una misura precauzionale dopo il ritiro in Bahrain del monegasco, che dovrà però scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia per l’utilizzo della terza centralina sulla propria monoposto. Il lavoro per entrambi è cominciato con gomme Hard e una volta presa confidenza con il tracciato sulle SF-23 sono state montate le Soft. Con questa specifica Sainz ha ottenuto 1’30”924 (settimo tempo), mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’31”118 (undicesimo). Nell’ultimo terzo della sessione entrambi hanno caricato carburante per effettuare del lavoro sul passo gara con mescole differenti: Soft per Leclerc e Hard per Sainz. Nel complesso i due hanno percorso 26 e 23 giri.

FP2. Nella sessione serale Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium per poi passare alle Soft con le quali si sono entrambi migliorati scendendo a 1’30”341 e 1’30”592, nono e decimo tempo rispettivamente. A quel punto si è ripetuto il copione già visto nella prima ora: Sainz ha iniziato un long run con pneumatici Soft, mentre Leclerc ha girato con le Medium. Negli ultimi minuti anche lo spagnolo è passato alla stessa mescola per completare qualche tornata e portare il suo totale a 29, una in più del compagno di squadra.





Charles Leclerc #16

Abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci si attendeva. È difficile tuttavia avere un’idea della nostra competitività dal momento che le varie squadre avevano programmi diversi. Le sensazioni in macchina fino a questo punto sono buone.

Domani cercheremo di trarre il massimo dalla qualifica ma, dovendo scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia, ci concentreremo soprattutto sulla gara e su come recuperare posizioni domenica.





Carlos Sainz #55

È stata una giornata intensa quella di oggi a Gedda. Questo circuito è anomalo con caratteristiche specifiche che richiedono un lavoro dedicato per raggiungere un buon bilanciamento. C’è ancora della prestazione da trovare ma in generale direi che la vettura è nella corretta finestra di lavoro. Il passo gara è stato dignitoso e domani ci concentreremo sul massimizzare il risultato in qualifica.