Race recap: Carlos sesto, Charles settimo

Si corre sul circuito della Jeddah Corniche il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. È sera, la corsa andrà in scena sotto la luce dei riflettori. Temperature: aria 25°; asfalto 31°.

Partenza. Al via Charles sfrutta le sue Soft per salire da 12° a nono, mentre Carlos perde una posizione da Lance Stroll.

Giro 7. Leclerc si mette in scia a Pierre Gasly e lo supera in curva 1. È ottavo dietro a Lewis Hamilton.

Giro 9. Charles nello stesso punto attacca Hamilton e sale settimo. Ora davanti a lui c’è Esteban Ocon.

Giro 13. Leclerc supera Ocon e ha davanti Sainz. Si ferma Stroll per cambiare le gomme: le Ferrari sono quarta e quinta.

Giro 15. Carlos si ferma per passare a gomme Hard. Rientra in 2.7 in nona posizione completando un overcut su Stroll.

Giro 17. Si ferma anche Charles che passa a Hard in 2.1 e a sua volta riesce a stare davanti a Stroll. Le Ferrari sono in settima e ottava posizione.

Giro 18. Stroll si ferma in pista. Safety Car. Tutte le macchine hanno un pit stop effettuabile in metà del tempo. Carlos è quinto, Charles è settimo.

Giro 23. Al restart Hamilton con gomme Medium supera Carlos. Ferrari sesta e settima con Carlos e Charles.

Finale. La gara arriva alla fine senza altri colpi di scena. Sainz è sesto davanti a Leclerc. Prossimo appuntamento fra due settimane in Australia.