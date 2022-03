Doppio podio e tanto spettacolo

La Scuderia Ferrari lascia l’Arabia Saudita con un secondo e un terzo posto, la prima posizione consolidata nel campionato Costruttori e con Charles Leclerc e Carlos Sainz in vetta nella graduatoria riservata ai piloti. La gara disputata sul circuito della Jeddah Corniche ha confermato la F1-75 come una vettura affidabile e in grado di lottare per le posizioni di vertice.

Duello serratissimo. Il confronto, specialmente tra Charles e Max Verstappen, è stato tiratissimo fino all’ultimo giro: il pilota monegasco si è piazzato a 549 millesimi dall’olandese e se non fosse stato per una bandiera gialla in curva 1 al penultimo giro avrebbe anche potuto tentare di replicare al campione del mondo, che aveva approfittato della ripartenza dopo la Virtual Safety Car di quattro giri prima per passare davanti alla Ferrari.

Solido. Carlos dal canto suo è stato autore di una gara molto solida nella quale la sua terza posizione, guadagnata su Sergio Perez grazie al perfetto doppio pit stop effettuato dagli uomini della Scuderia, non è mai stata a rischio nonostante la minaccia costante rappresentata dal messicano. Il cambio gomme in sequenza è stato un vero capolavoro: 2”6 sulla vettura di Charles e 2”7 su quella di Carlos.

Breve pausa. La squadra, dopo una lunga trasferta di tre settimane, ora può tirare il fiato per qualche giorno. Ma già da domani a Maranello si analizzeranno tutti i dati raccolti in questo inizio di stagione per capire in quali aree ci sia ancora da progredire per estrarre il massimo potenziale dalla F1-75. La terza gara del campionato è in programma il 10 aprile in Australia, ad Albert Park, dove il Mondiale non si disputa dalla stagione 2019.