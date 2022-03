Libere 3: Charles primo, Carlos quarto

La Scuderia Ferrari con i propri piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz ha fatto segnare il primo e il quarto tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

44 giri. Entrambe le F1-75 sono scese in pista con gomme Soft: Carlos ha ottenuto 1’31”011 mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’31”052. Al secondo tentativo i due i piloti si sono migliorati: il monegasco è sceso a 1’30”139, mentre Carlos ha ottenuto 1’30”671, limato fino a 1’30”323 al terzo giro lanciato. A questo punto la squadra si è concentrata sui long run per compensare il lavoro che non era stato possibile portare avanti ieri dopo che le due F1-75 erano finite contro le barriere. Nel finale entrambi i piloti sono tornati a preparare la qualifica: Charles ha ottenuto 1’29”879 mentre Carlos è sceso a 1’30”009. Nei secondi finali Leclerc è tornato in pista ancora una volta, con gomma Soft usata, per ottenere il tempo migliore in 1’29”735.



Programma. Le qualifiche sono in programma alle ore 20 locali (18 CET).