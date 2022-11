Prove libere 3: Charles e Carlos sesto e settimo

Nella terza e conclusiva sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina la Scuderia Ferrari ha ottenuto il sesto e il settimo tempo con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

47 giri. Charles e Carlos hanno iniziato a girare con gomme Medium con le quali hanno ottenuto 1’27”314 e 1’27”821 rispettivamente. Lo spagnolo è poi sceso a 1’26”921 e a 1’26”386, imitato dal compagno di squadra che ha fermato i cronometri a 1’26”764 e poi a 1’26”095. Dopo una interruzione con bandiera rossa a causa di detriti in pista, Charles e Carlos sono tornati in pista con più carburante a bordo, prima di chiudere simulando la qualifica con gomme Soft con le quali hanno ottenuto praticamente lo stesso tempo: 1’25”631 per il monegasco e 1’25”630 per lo spagnolo. Entrambi si sono poi migliorati fino a 1’25”571 e 1’25”605.