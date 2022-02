Ferrari rinnova la partnership con Palantir

Ferrari è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Palantir Technologies, azienda leader nel mondo dello sviluppo di piattaforme di analisi per organizzazioni che operano con dati complessi e sensibili, che diventa ora Team Partner di Scuderia Ferrari.

Nell’ambito del nuovo accordo, Scuderia Ferrari potrà contare sull’ultima generazione della piattaforma Palantir Foundry, in grado di analizzare ancor più velocemente dati provenienti da diverse sorgenti.





Mattia Binotto Team Principal & Managing Director

Siamo lieti di prolungare e ampliare la nostra partnership con Palantir, con cui condividiamo valori come l’incessante ricerca dell’innovazione tecnologica e il desiderio di migliorarsi continuamente.

L'analisi dei dati svolge un ruolo cruciale in Formula 1 e poter contare su partner d’eccellenza come Palantir può fare la differenza: operazioni che solo qualche anno fa richiedevano minuti e minuti di calcolo sono ora gestibili in pochi secondi, anche grazie alle soluzioni implementate attraverso questa partnership.





Josh Harris Executive Vice-President Palantir Technologies

Scuderia Ferrari e Palantir condividono l’impegno a raggiungere l’eccellenza.

Come team e come azienda, Ferrari ha ottenuto traguardi che l’hanno resa una leggenda. Siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme alla Scuderia più vincente nella storia della Formula 1.