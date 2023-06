Celsius diventa Official Partner di Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l’arrivo di Celsius come nuovo Official Partner. L’azienda statunitense è un’eccellenza nel campo degli energy drink, delle bevande sportive e degli integratori liquidi che ha sviluppato prodotti realizzati con una formula clinicamente testata che aumenta l’energia nel fisico. Celsius collaborerà con il team per offrire agli appassionati di entrambi i brand contenuti ingaggianti sui social media e speciali attivazioni in pista e fuori.

Logo sulla vettura. Il logo di Celsius sarà presente sulle Ferrari SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz ad alcune gare, a cominciare dal Gran Premio di Miami del prossimo 7 maggio.