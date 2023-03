La SF-23 al via della stagione con oltre… sette GP all’attivo

Si è chiusa sotto la luce dei riflettori del Bahrain International Circuit la tre giorni di test pre-stagionali. L’ultima giornata di prove ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz percorrere 143 tornate pari a 774 km, che hanno portato il totale del test a 417 giri (2.257 km). La SF-23 si presenta dunque ai nastri di partenza con l’equivalente di oltre sette GP disputati.

Mattino. A scendere in pista poco dopo le ore 10 locali (8 CET) questa mattina è stato Charles che per gran parte della sessione ha girato con mescola C3 continuando il lavoro di messa a punto della monoposto. Nella fase iniziale ha effettuato alcuni passaggi con gomme più dure (C2), provando anche una simulazione di qualifica con mescola C4, con la quale ha ottenuto il suo miglior tempo in 1’31”024. Nel complesso per lui 67 giri pari a 363 km che portano a 199 il totale della tre-giorni (1.077 km).

Pomeriggio. Nell’ora di pausa prima dell’inizio della sessione pomeridiana i meccanici hanno adattato la SF-23 alle misure di Carlos che ha lavorato simulando prima le condizioni di qualifica e poi quelle di gara. Lo spagnolo ha alternato giri con C2 e C3 prima di montare le C4, con le quali ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’31”036. Negli ultimi 90 minuti Sainz ha dunque completato una simulazione di gara portando il proprio numero di giri di giornata a 76 (411 km), e quello complessivo del test a 218 (1.180 km).





Charles Leclerc #16



Sono stati tre giorni di test molto intensi. Nel primo abbiamo preso le misure alla SF-23 per capire la correlazione con i dati della fabbrica e abbiamo raccolto indicazioni interessanti, che ci hanno confermato le informazioni che avevamo.

Nelle ultime due giornate ci siamo concentrati sulla messa a punto facendo passi avanti promettenti. Ho anche provato diversi stili di guida per verificare quale si adatta meglio a questa nuova monoposto.

Saremo di nuovo qui fra una settimana la gara inaugurale del campionato e sarà interessante comprendere finalmente quali saranno i veri valori in campo.





Carlos Sainz #55



Abbiamo concluso il test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello.

Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato.

Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione. Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana.





Frédéric Vasseur, Team Principal



Sono stati tre giorni intensi di lavoro per tutta la squadra. Abbiamo analizzato il comportamento di vari elementi sulla vettura e spuntato gran parte delle voci del nostro programma senza badare né ai tempi sul giro né agli altri intorno a noi, ma concentrandoci su noi stessi.

L'obiettivo principale era accumulare più chilometri possibile e l’abbiamo raggiunto, ma è anche vero che si vorrebbe sempre fare di più e avere più tempo. Ma è così per tutti. Quando siamo riusciti a far funzionare tutto per il verso giusto le prestazioni sembravano esserci, ma chiaramente siamo ancora nella fase di conoscenza della macchina, quindi è troppo presto per esprimere qualsiasi giudizio.

Il morale in squadra è perfetto e siamo in ottima forma per iniziare questo lungo campionato.