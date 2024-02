Arthur Leclerc è nato il 14 ottobre 2000 a Monte Carlo.

Ha iniziato con le monoposto nel 2018, in Formula 4 France, ottenendo la sua prima vittoria a Nogaro, alla seconda corsa della carriera, e ripetendosi a Magny-Cours più avanti nel corso dell’anno. Già in quella stagione era entrato in contatto con FDA, quando era stato protagonista di uno dei Camp di valutazione che periodicamente l’Academy organizza per cercare potenziali innesti.

Nel 2019 Arthur è rimasto nella stessa categoria ma è salito di livello per quel che riguarda la competitività della serie: si è infatti trasferito nel campionato tedesco ADAC Formel 4 dove si è distinto per la costanza di risultati. Per lui una vittoria, a Hockenheim, ma anche altri sette piazzamenti sul podio che gli hanno permesso di raccogliere un positivo quinto posto nella classifica assoluta.

Nel 2020 esordisce con il Prema Powerteam nel campionato europeo di Formula Regional distinguendosi per alcune grandiose prestazioni sul bagnato. È vicecampione ma ottiene più vittorie di chiunque altro (sei) e a fine stagione rinnova con Prema con il quale passa in Formula 3 per la stagione 2021.

Nel nuovo campionato Arthur è stato autore di una stagione in costante crescita nella quale ha ottenuto due vittorie (a Le Castellet e a Zandvoort) un secondo posto, una pole position e due giri più veloci. Nel 2022 resta nello stesso team e nel medesimo campionato, ma in gennaio e febbraio prende anche parte al campionato di Formula Regional Asia con la vettura del team Mumbai Falcons vincendo il titolo.

Nel campionato principale, vince una gara e a fine stagione è sesto in classifica decidendo per il 2023 di salire in Formula 2 con il team DAMS. Vittima di numerosi imprevisti e problemi tecnici, termina la stagione al 15° posto in classifica, chiudendo in top-10 in dieci occasioni e salendo sul podio a Melbourne.

Nel 2024 assume il ruolo di Development Driver per la Scuderia, supportando la squadra dal Simulatore di Maranello. Il monegasco sarà anche impegnato in pista nel campionato italiano Gran Turismo con la Ferrari 296 GT3 della Scuderia Baldini 27.