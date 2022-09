Nei test collettivi disputati di Jerez, il pilota della Ferrari Driver Academy è sceso in pista per tre giorni con il team Prema Racing al volante, per la prima volta nella sua carriera, di una monoposto di Formula 3.

Concluso il campionato 2022 (due settimane fa a Monza) le squadre di Formula 3 sono scese in pista per tre giorni sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, per il primo test collettivo in vista della prossima stagione. Alle prove in Andalusia ha partecipato anche Dino Beganovic, attuale leader del campionato europeo di Formula Regional, che ha completato la sua prima esperienza al volante di una Formula 3.

229 giri. Sono stati tre giorni molto intensi per Beganovic, che ha impressionato positivamente per l’approccio naturale che ha avuto in un contesto per lui del tutto nuovo. Dino ha percorso complessivamente ben 229 giri del tracciato spagnolo, completando simulazioni di qualifica e long run. In tre delle sei sessioni ha concluso nelle prime posizioni, confermandosi secondo al termine della prima giornata. “È stata una bella esperienza – ha commentato il pilota svedese – la monoposto è molto diversa da quella che guido abitualmente in Formula Regional, ma anche decisamente divertente. Il primo aspetto che mi ha colpito è stato il grip, molto superiore a quello a cui sono abituato, e ovviamente anche la potenza del motore. Nel complesso è una monoposto molto veloce, e sono soddisfatto dei primi riscontri, sia sul giro veloce che nelle simulazioni di gara. È stata indubbiamente una bellissima esperienza”.

Primo match point. Completato il primo test in Formula 3, il focus di Beganovic tornerà sul campionato europeo di Formula Regional, che a due tappe dal termine lo vede leder della classifica generale con 250 punti. Il primo appuntamento che lo attende sarà sul circuito di Barcellona dal 14 al 16 ottobre, weekend che offrirà a Dino il primo match-point stagionale.