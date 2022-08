Prima vittoria in Formula 3 per Oliver Bearman

AL SUO ESORDIO SUL CIRCUITO DI SPA-FRANCORCHAMPS, IL PILOTA INGLESE SI È IMPOSTO NELLA SPRINT RACE COGLIENDO IL PRIMO SUCCESSO NELLA CATEGORIA. GRANDE RIMONTA DI LECLERC DALLA VENTESIMA ALLA QUINTA POSIZIONE

Alla vigilia della trasferta di Spa-Francorchamps, Oliver Berman era decisamente entusiasta di poter correre per la prima volta sul tracciato belga, uno dei circuiti più tecnici e iconici in calendario. Era previsto un legittimo apprendistato, ma il diciassettenne britannico della Ferrari Driver Academy ha subito mostrato un immediato feeling con il circuito. Al termine di una qualifica poco fortunata, ha ottenuto l’ottavo tempo, che gli ha garantito la quinta posizione al via della sprint race. Al via Bearman è salito in terza posizione al termine del rettilineo del Kemmel, transitando secondo sul traguardo. L’attacco alla leadership è arrivato nella seconda tornata, alla staccata di Les Combes, e ha subito preso un margine superiore al secondo che gli ha permesso di mettersi al riparo dagli attacchi dagli avversari. All’ottava tornata la gara è stata interrotta in regime di bandiera rossa a causa di un violento incidente che ha danneggiato le barriere esterne alla curva di Blanchimont, così la gara è ripresa dopo trenta minuti con partenza lanciata.

Gioia. “Sapevo che la ripartenza sarebbe stata molto importante – ha commentato Oliver – sono riuscito a scaldare bene le gomme prima della bandiera verde, ed è stato cruciale per poter difendermi dagli avversari che erano alle mie spalle. Quando sono transitato leader dopo la chicane Les Combes ho avuto la possibilità di spingere e costruirmi un buon vantaggio che mi ha permesso di mettermi al riparo da attacchi fino alla bandiera a scacchi”. Grazie al suo primo successo in Formula 3 Bearman è salito al quarto posto nella classifica generale, graduatoria che lo vede ad undici punti da Arthur Leclerc e a 16 da Isaack Hadjar, leader del campionato. “Non voglio pensare al campionato – ha confermato Berman – oggi sono contento per il mio primo successo in Formula 3, poi vedremo gara dopo gara cosa accadrà”.

Arthur. Leclerc è stato autore di una fantastica rimonta, che lo ha visto risalire dalla ventesima posizione occupata sulla griglia di partenza alla quinta piazza finale. La corsa di Arthur è iniziata con una buona partenza, che gli ha consentito di sfilare 14° al termine del primo giro, ed è proseguita con un ottimo passo che gli ha permesso di salire decimo prima della bandiera rossa. Dopo la ripartenza Arthur ha proseguito la sua rimonta, arrivando a concludere in quinta posizione grazie a un buon ritmo e a una serie di sorpassi corretti quanto spettacolari. Un piazzamento prezioso, quello conquistato da Leclerc, che consente al monegasco di portarsi a cinque punti dalla vetta della classifica generale. Il weekend di Spa-Francorchamps si concluderà domani con la Feature Race, corsa che scatterà alle 8.50.