Bearman e Beganovic nel tempio di Silverstone

I campionati Formula 2 e Formula 3 fanno tappa sullo storico circuito britannico, uno dei più attesi della stagione per qualità e tradizione. Per Oliver e Dino gli obiettivi del weekend sono ben chiari.

Quando si varca l’ingresso del circuito di Silverstone c’è sempre la sensazione di tuffarsi nella storia. Anche se nel corso degli anni l’impianto in cui si è disputato nel 1950 il primo Gran Premio di Formula 1 ha subito molti cambiamenti, questa pista conserva ancora luoghi magici per gli appassionati di motorsport. Copse, Maggotts, Becketts, sono veri e propri teatri che hanno fatto da sfondo a imprese e duelli leggendari. Ancora oggi questa resta una sfida per squadre e piloti, 5.891 metri modellati da 18 curve che mettono a dura prova sia la guida che i setup delle monoposto.



Formula 2. Il campionato di Formula 2 inizia questo weekend il girone di ritorno della stagione 2024. Dopo le prime sette tappe del calendario la classifica generale non ha ancora trovato un dominatore, con ben dieci piloti diversi che sono saliti sul gradino più alto del podio. Lo scorso fine settimana, sul circuito di Spielberg, è stato Oliver Bearman a terminare un lungo digiuno ottenendo un successo autoritario nella gara Sprint. “È stata una bella iniezione di fiducia sia per me che per la squadra – ha detto Ollie –, abbiamo attraversato un periodo non semplice in cui è mancata la performance, per questo motivo la vittoria di Spielberg è stato un messaggio importante. Ora puntiamo su Silverstone per avere una conferma definitiva di essere sulla buona strada”. Bearman è solo 14° nella classifica generale, graduatoria su cui pesa anche la sua assenza nella tappa di Jeddah, weekend in cui Oliver ha esordito in Formula 1 sostituendo l’indisponibile Carlos Sainz. Per lui, che nel frattempo è stato annunciato come pilota del Haas F1 Team, l’obiettivo è vincere il maggior numero di gare possibile, poi le somme si tireranno dopo la bandiera a scacchi di Abu Dhabi, ultima tappa stagionale. “Abbiamo a disposizione altri sette weekend per toglierci le soddisfazioni che meritiamo”, ha aggiunto Oliver.

Formula 3. Scenario diverso, invece, per Dino Beganovic. Il campionato di Formula 3 ha iniziato il suo girone di ritorno lo scorso weekend a Spielberg, fine settimana che ha visto il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy conquistare il terzo posto nella Feature Race. Dino occupa la quarta posizione nella classifica generale, con un gap dalla vetta di 26 punti. “L’obiettivo del fine settimana di Silverstone è ridurre questo divario”, ha sottolineato Beganovic, un target alla sua portata in una sfida molto impegnativa considerando l’alto tasso di competitività che ha finora caratterizzato il campionato 2024.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà domani con il turno di prove libere di 45 minuti delle ore 10 locai (11 CEST) a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà 15.05 (16.05). Sabato si tornerà in pista per la Sprint Race alle 13.15 (14.15), mentre domenica la Feature Race scatterà alle 9.55 (10.55). Il programma della settima tappa del campionato di Formula 3 inizierà venerdì con il turno di prove libere 8.40 (9.40), seguito dalla sessione di qualificazione alle 14.10 (15.10). La Sprint Race scatterà sabato alle 9.20 (10.20), mentre la Feature Race è in programma domenica alle 8.20 (9,20).