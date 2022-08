Le quattro ragazze Senior e le quattro Junior dell’edizione 2022 del programma FIA Girls on Track – Rising Stars sono state scelte. A selezionarle i rappresentanti della FIA Women in Motorsport Commission, guidata dalla pilota Deborah Mayer, gli istruttori di guida della scuola di pilotaggio del Paul Ricard e gli esperti di FDA cui è stata aggregata la stessa Maya Weug, prima vincitrice dell’iniziativa, oggi allieva della Academy, impegnata in Formula 4 con il team Iron Dames.

Terza edizione. Si tratta della terza edizione del programma, voluto dalla FIA Women in Motorsport Commission in collaborazione con la Ferrari Driver Academy (FDA) e il supporto della Iron Dames di Deborah Mayer, che ha come obiettivo promuovere l’automobilismo femminile e supportare le ragazze di maggior talento di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista. Le ragazze saranno a Maranello in novembre per quattro giorni, impegnate in un programma molto intenso messo a punto degli esperti Ferrari. Per ciascuna di loro l’obiettivo è chiaro: convincere i tecnici diretti da Marco Matassa e raggiungere Maya Weug e Laura Camps Torras nella Academy, diventando potenzialmente la terza pilota della storia a vestire i colori della Ferrari.

Le finaliste. A giocarsi la possibilità di accedere alla Academy saranno due britanniche, Chloe Chong e Chloe Grant, l’australiana Alice Buckley e la belga Aurelia Nobels. Le quattro Junior, invece – che saranno impegnate, sempre a novembre, in un camp di valutazione in kart – sono l’italiana Zoe Florescu Potolea, la francese Lisa Billard, la giapponese Sara Matsui e la tedesca Mathilda Paatz.