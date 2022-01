Robert Shwartzman con la Scuderia Ferrari nei test di Abu Dhabi

Robert Shwartzman raddoppia: il pilota russo della Ferrari Driver Academy oltre che con Haas F1 Team girerà nelle giornate dei test che seguiranno il Gran Premio di Abu Dhabi anche con la Scuderia Ferrari.

Percorso. Robert, che occupa attualmente la seconda posizione nel campionato di Formula 2 nel quale ha fino a questo punto vinto due gare – a Baku e a Silverstone –, ha già avuto modo di guidare una Ferrari di Formula 1 in due occasioni nel corso del 2021 ma in entrambi i casi – a gennaio a Fiorano e a settembre a Imola – si trattava della SF71H del 2018. Questa volta Shwartzman dividerà l’abitacolo della vettura di questa stagione – la SF21 – con il pilota specialista del simulatore Antonio Fuoco. I due erano stati protagonisti del test post campionato di Abu Dhabi anche lo scorso anno, quando erano saliti sulla SF1000.

Soddisfazione. Robert si è detto “estremamente felice di poter effettuare un altro test con la Scuderia. Si tratta di un grande onore per me, ma è anche un’importante responsabilità e per questo voglio ringraziare Ferrari per la fiducia che ripone in me. Cercherò di godermi la giornata il più possibile e di risultare utile nel raccogliere dati per la squadra”.