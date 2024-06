Quattro giorni da ricordare per i giovani dello Scouting Camp ACI-FDA

Sono stati quattro giorni da ricordare per i giovani piloti classe 2007 e 2008 quelli dello Scouting Camp ACI-FDA che si sono conclusi oggi a Maranello. Francesco Marenghi e Giacomo Pedrini, indicati da AciSport – organizzatrice di questo scouting camp insieme alla FDA –, e Maciej Gladysz e Jan Przyrowski, arrivati su suggerimento di Tony Kart, un altro dei partner storici della Academy nello scouting, hanno vissuto una full immersion nell’atmosfera professionale del programma giovani della Ferrari e hanno potuto guidare in pista sul tracciato di Fiorano mettendo in luce le proprie abilità al volante di una vettura di Formula 4 gommata Pirelli tale e quale a quelle che il team Prema schiera nel campionato italiano.

Tempo di valutazioni. A fare da pilota di riferimento è stato il finlandese Tuukka Taponen – attualmente impegnato proprio con Prema nel campionato italiano e nella serie Euro4 –, che tra un run e l’altro è stato prodigo di consigli verso i ragazzi che sono stati impegnati nella simulazione del weekend di gara (dalle libere alla corsa passando per le qualifiche). Ad osservare tutti attentamente gli esperti della Ferrari Driver Academy, che presto faranno le valutazioni necessarie a decidere se qualcuno tra i quattro talenti meriti di essere invitato all’atto finale del percorso di selezione di FDA, le Scouting World Finals in programma in autunno.