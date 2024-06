Oliver Bearman nominato Reserve Driver per Haas F1 Team

Oliver Bearman è atteso da un 2024 davvero impegnativo. Oltre al campionato di Formula 2 con il team Prema, il suo principale obiettivo di stagione, il diciottenne pilota inglese della Scuderia Ferrari Driver Academy sarà Reserve driver della Scuderia Ferrari ed è stato comunicato oggi che ricoprirà lo stesso ruolo anche per Haas F1 Team.

Sei sessioni di prove libere. L’impegno con il team cliente Ferrari sarà ancora più intenso: Oliver avrà infatti per sei volte la possibilità di calarsi nell’abitacolo della monoposto 2024 della squadra statunitense per prendere parte ad altrettante sessioni di prove libere (normalmente la prima delle due del venerdì). I Gran Premi che vedranno coinvolto Bearman saranno quello del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (round 7 del calendario) e poi quelli di Spagna (round 10), Gran Bretagna (12), Ungheria (13), Mexico City (20) e Abu Dhabi (24).

Precedenti. Oliver ha già alle spalle due sessioni di prove libere al volante della Haas, avendo esordito nei weekend di Formula 1 lo scorso anno in occasione dei Gran Premi di Mexico City e di Abu Dhabi al volante della VF-23 a motore Ferrari.

Soddisfazione. Bearman ha espresso così la sua soddisfazione: “Sono molto felice di far parte del Haas F1 Team nella stagione che sta per cominciare. Lo scorso anno è stato fantastico poter lavorare con questa squadra e non vedo l’ora di poter rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con il programma che ci attende per questa stagione. In molte gare avrò modo di guidare nella prima sessione di prove libere e sarò Reserve driver, il che è senza dubbio molto stimolante. Ringrazio Haas F1 Team e Scuderia Ferrari per la fiducia e il supporto che ricevo continuamente”.