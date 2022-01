Oliver Bearman in Formula 3 con Prema

Oliver Bearman, nuovo arrivo della Ferrari Driver Academy selezionato nel corso delle FDA Scouting World Finals, nella prossima stagione farà il proprio debutto in Formula 3 con i colori del team Prema.

Passo importante. Oliver è reduce da un’impressionante stagione in Formula 4 nella quale è diventato il primo pilota a vincere sia la serie italiana che quella tedesca nello stesso anno. Per lui, dunque, c’è il passaggio diretto in Formula 3 – senza la tappa intermedia della Formula Regional –, una categoria estremamente competitiva, che si disputa con vetture da circa 380 cavalli di potenza, che Bearman ha già avuto modo di assaggiare a Valencia nei test collettivi effettuati dopo la fine della stagione 2021.

Attesa. Oliver si è detto impaziente di potersi mettere a lavorare con la sua nuova squadra: “Sono davvero felice di avere la chance di debuttare in Formula 3 con un team strutturato come Prema e non vedo l’ora di rappresentare sulle piste la Ferrari Driver Academy. I risultati della scorsa stagione mi danno grande motivazione per l’anno che sta arrivando. Conto i minuti che mi separano dal momento in cui infilerò il casco in testa e incomincerò a girare con la mia monoposto nei test pre-campionato in Bahrain”.