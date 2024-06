Maya e Aurelia di nuovo in pista

La lunga pausa imposta dal calendario è terminata. La F1 Academy è pronta a tornare in pista questo weekend al Miami International Autodrome, sede della seconda tappa stagionale. Sono trascorse nove settimane dalla prova d’apertura del campionato 2024 sul circuito saudita di Jeddah, un lungo periodo di stop inframmezzato da due giorni di test sul tracciato di Zandvoort. Il tracciato ricavato intorno al celebre stadio di football dei Miami Dolphins, sarà una novità assoluta per Weug e Nobels, allieve della Scuderia Ferrari Driver Academy. I 5.412 metri si snodano in tre settori molto differenti tra loro, alternando tratti veloci con altri tipici dei circuiti cittadini che non consentono errori. Aurelia e Maya hanno avuto la possibilità di familiarizzare con il layout del tracciato grazie a sedute sul simulatore della Academy, ma potranno comunque contare su due sessioni di prove libere, di quaranta minuti ciascuna, in programma venerdì.



Maya in Azzurro La Plata. Per Weug, che come rappresentante della Scuderia Ferrari HP in questo speciale weekend avrà la speciale tuta Azzurro La Plata al pari dei piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz e la vettura con il logo del nuovo title-partner HP, i primi riscontri stagionali sono stati molto positivi. Nella tappa di Jeddah ha ottenuto un doppio piazzamento sul podio, grazie alla terza posizione ottenuta in Gara-1 e alla seconda in Gara-2, un bottino che le ha permesso di iniziare la stagione al secondo posto nella classifica generale, con 33 punti all’attivo. Il weekend saudita ha portato indicazioni incoraggianti anche Nobels, subito a punti in Gara-1 con i colori Puma, partner del campionato ma anche di Scuderia Ferrari. Aurelia sarà chiamata a recuperare il gap d’esperienza che la separa da molte avversarie, un lavoro in corso con gli ingegneri del team ART Grand Prix e con lo staff della Driver Academy a Maranello.



Programma. Il weekend entrerà nel vivo oggi con le due sessioni di prove libere alle 10 (16 CEST) e alle 15.20 (21.20 CEST), mentre sabato ci sarà la sessione di qualifica (10.25 locali, 16.25 CEST) che determinerà la griglia di partenza di Gara-1, in programma alle 14.05 (20.05 CEST). La seconda gara, con schieramento definito dal secondo miglior giro ottenuto in qualifica da ciascuna ragazza, prenderà il via domenica alle 13.05 (19.05 CEST).

Jock Clear - Head of Scuderia Ferrari Driver Academy

Dopo aver rotto il ghiaccio con questo campionato in Arabia Saudita, Maya e Aurelia si sono preparate con cura per la tappa di Miami, massimizzando l’opportunità di testare a Zandvoort. Siamo orgogliosi di avere Maya in gara sulla vettura della Scuderia Ferrari HP con la tuta Azzurro La Plata uguale a quella indossata da Carlos e Charles in Formula 1 e con il logo del nostro nuovo title partner sulla sua Tatuus. Contiamo si possa confermare una front runner e che magari riesca a fare quello step in più che le permetta di puntare anche alla vittoria.

Da Aurelia, al volante della monoposto contraddistinta dai colori Puma, ci aspettiamo che confermi quanto di buono mostrato a Jeddah, dove è giunta in zona punti in Gara-1 e avrebbe fatto lo stesso anche il giorno seguente se non fosse stata coinvolta in un incidente. Sta crescendo molto e i test in Olanda hanno dato buone indicazioni. La pista sarà nuova per tutte le concorrenti, quindi sapersi adattare per primi potrà dare un piccolo vantaggio da sfruttare specialmente in qualifica.