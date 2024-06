Impressionante Bearman in Formula 2: da 12° a quarto a Monaco

A dispetto di una qualifica difficile, Oliver è stato autore di un’ottima Feature Race nella quale ha rimontato dalla dodicesima posizione al via alla quarta finale, a un solo secondo dal podio.

Monte Carlo, 26 maggio 2024 – Il fine settimana di Monte Carlo si è concluso con una grande rimonta. Oliver Bearman è riuscito a ritrovare il sorriso al termine della Feature Race, corsa che lo ha visto prendere il via dalla dodicesima posizione a causa di una qualifica poco fortunata. Dopo un’ottima partenza e la successiva rimonta, scandita da un ritmo molto veloce, Bearman è riuscito a concludere la gara in quarta posizione, a un soffio dal podio. “Abbiamo concluso bene un fine settimana non semplice – ha commentato Oliver –. Nella Feature Race sono riuscito a recuperare parecchie posizioni, ed è un buon segno considerando le caratteristiche del tracciato di Monte Carlo. È stato un peccato perdere il podio a causa dell’ultima Virtual Safety Car, ma sono davvero contento della bella rimonta. È stata una gara divertente e credo che dormirò bene stanotte!”. Il piazzamento ottenuto nel Principato ha consentito a Bearman di salire al tredicesimo posto nella classifica generale, con diciotto punti all’attivo.

Sprint Race. Bearman ha preso il via dall’ottava fila della griglia di partenza, riuscendo a sfilare undicesimo al termine del primo giro, piazzamento confermato sotto la bandiera a scacchi. “Ho fatto una buona partenza e ho recuperato alcune posizioni e, anche con le circostanze della gara, sono riuscito a risalire e finire in P11. Qui non è facile sorpassare, e con il ritmo che ho mostrato oggi avevamo il potenziale per fare molto di più."

Feature Race. Scattato dalla dodicesima posizione, oggi Bearman è stato autore di un gran primo giro che gli ha permesso di sfilare settimo. Oliver ha gestito la gara fino al 16° passaggio, quando per primo (tra i piloti nella top-10) è rientrato ai box per il passaggio dalle gomme Supersoft (la mescola più morbida, montata al via) alle Soft. Dopo il cambio di pneumatici Bearman ha iniziato un forcing molto intenso, che lo ha portato a guadagnare posizioni in pista (sorpassando Kimi Antonelli e Richard Verschoor) e nei confronti di avversari partiti al via con gomme prime. Al termine delle soste Oliver è sfilato quarto, perdendo una posizione a causa della Virtual Safety Car che ha favorito Zak O’Sullivan, poi vincitore. Bearman ha gestito la posizione fi