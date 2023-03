Il pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy ha compiuto un deciso passo avanti nel terzo appuntamento della serie Middle East, conquistando due secondi posti preziosi per la classifica generale.

Rafael Camara sta confermando un affiatamento in crescita con la Formula Regional. Il pilota della Ferrari Driver Academy, alla sua prima esperienza nella categoria, ha mostrato buoni progressi nel terzo appuntamento della serie Middle East, disputato al Kuwait Motor Town, il nuovo circuito che sorge in periferia di Kuwait City. Camara è salito sul podio sia in Gara-1 che in Gara-3, mentre nella seconda corsa è stato costretto al ritiro, vittima incolpevole di un incidente avvenuto subito dopo il via.

Gara-1 e 2. Il brasiliano ha conquistato due quinte posizioni nelle sessioni di qualifica (disputate con ventisette piloti in pista) riuscendo a gestire bene il temuto problema del traffico. In Gara-1, corsa iniziata con una visibilità ridotta a causa di una tempesta di sabbia, Camara ha gestito bene le fasi iniziali, riuscendo in pochi giri a salire in terza posizione. Nei giri finali ha colto il momento perfetto per sferrare l’attacco in curva 2 a Mari Boya, completando una bella manovra all’esterno e cogliendo così la pizza d’onore sotto la bandiera a scacchi. Le concrete speranze di potersi confermare anche nella seconda corsa sono naufragate alla staccata di curva 2 subito dopo il via. Un contatto avvenuto in fase di frenata tra più monoposto ha innescato il caos, e Camara si è ritrovato incolpevolmente con una sospensione danneggiata. Una beffa, ma non c’è stato tempo per il disappunto dovendo preparare Gara-3 in programma poche ore dopo.

Gara-3. Al via della corsa che ha concluso la trasferta in Kuwait, Camara è stato autore di un buon avvio che lo ha portato in terza posizione. La gara si è confermata molto combattuta, e nelle fasi finali Rafael si è ritrovato nuovamente in lotta con Boya per la seconda piazza. Al 15° dei 17 giri Camara ha piazzato l’attacco, completando con successo il sorpasso che, una volta ancora, gli ha assicurato la seconda piazza d’onore del weekend.

Situazione. In virtù dei risultati ottenuti, Camara è terzo nella classifica generale, con 83 punti. Nelle ultime cinque gare disputate il brasiliano è salito tre volte sul podio, confermando un trend positivo. Ora lo attende una settimana di pausa, poi per Rafael sarà tempo per tornare in pista sul Dubai Autodrome per il quarto e penultimo appuntamento della serie Middle East.