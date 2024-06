F.Regional: il Mugello porta conferme a Camara e Weug

Il quinto dei dieci appuntamenti in calendario ha visto Rafael sul podio e Maya costantemente nella top-10, ribadendo quanto emerso nella precedente tappa di Spa-Francorchamps.

Il circuito del Mugello è sempre un banco prova importante per i giovani piloti. La pista toscana è una delle più tecniche in calendario, ed esalta talento e lavoro. Dopo la prima vittoria in Formula Regional conquistata nel precedente appuntamento di Spa-Francorchamps, Rafael Camara si è confermato al vertice, conquistando la sesta posizione in Gara-1 e la seconda in Gara-2, dopo aver ottenuto la pole position nel suo gruppo. Un bottino importante, quello del pilota brasiliano, che lo vede ancora al quinto posto della classifica generale. “Il bilancio complessivo del fine settimana è stato buono – ha ribadito Rafael – anche se il weekend è iniziato in salita a causa di un problema tecnico che non mi ha permesso di essere in pista nel primo giorno di prove”. Camara ha concluso al sesto posto del suo gruppo la prima qualifica, scattando così in Gara-1 dall’undicesima posizione. Rafael ha quindi iniziato una splendida rimonta sin dai primi giri, e con una serie di sorpassi molto incisivi è riuscito a risalire fino alla sesta posizione finale.

Gara-2. Nelle qualifiche di Gara-2 Camara ha ottenuto il miglior tempo del suo raggruppamento, perdendo la pole position per soli 17 millesimi. Al via Rafael ha provato in più occasioni a prendersi la leadership, ma non ha mai avuto una vera opportunità di sorpasso, e alla fine ha portato a casa una positiva piazza d’onore fino alla bandiera a scacchi. “Era importante confermarci sul podio – ha ribadito Rafael – ora inizieremo il lavoro in vista del prossimo appuntamento al Circuit Paul Ricard”.

Maya. Anche per Maya Weug sono arrivate conferme, pur non riuscendo a concretizzare come avrebbe meritato una prestazione convincente. Maya ha ottenuto il quinto posto assoluto nelle qualifiche di Gara-1, corsa che ha concluso al nono posto per un calo di performance nelle fasi finali. In Gara-2, corsa che ha visto Weug scattare dalla sesta fila, la rimonta è stata bloccata da un problema anomalo. “All’improvviso si è attivato l’estintore all’interno della monoposto – ha spiegato – e non ho potuto fare altro che parcheggiare a bordo pista”.