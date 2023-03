I due piazzamenti sul podio conquistati a Yas Marina, hanno consentito al pilota brasiliano della FDA di far sua la terza posizione nella classifica finale della serie mediorientale.

Rafael Camara ha concluso in terza posizione il campionato di Formula Regional Middle East. Nel quinto e ultimo appuntamento in calendario, disputato sul circuito di Yas Marina, Camara ha conquistato due terzi posti, salendo a quota 131 punti nella classifica finale. Un risultato positivo per Rafael, alla sua prima esperienza al volante di una monoposto di Formula Regional, conclusa con un bilancio di sei piazzamenti complessivi sul podio nelle quindici gare disputate.

Gara-1. Il fine settimana di Yas Marina è entrato nel vivo con Gara-1, disputata in notturna. Camara, quarto sulla griglia di partenza, è sfilato quinto al termine del primo giro, iniziando un lungo confronto nel gruppo di testa. La gara è proseguita a un ritmo molto elevato prima di essere congelata dalla Safety Car nelle fasi conclusive a causa di un incidente. Per Camara è arrivata la terza posizione finale, un piazzamento prezioso per la classifica generale.

Gara-2. In Gara-2 Rafael ha preso il via dall’ottavo posto sulla griglia di partenza, mantenendo la posizione al termine di un primo giro molto animato. La corsa è proseguita con continui scambi di posizione, ed in questa fase un contatto in bagarre con Sami Meguetounif è costato a Camara una penalità di dieci secondi sul tempo di gara. Il brasiliano ha proseguito la corsa, superando in sequenza Bohra e Tsolov e transitando sesto sotto la bandiera a scacchi. In virtù della penalità Rafael è stato classificato in dodicesima posizione.

Gara-3. Nella terza gara, che ha concluso l’ultimo weekend in calendario, Camara ha preso il via dalla terza piazza, mantenendo la posizione al termine del primo giro. La corsa dopo tre giri è stata congelata in regime di Safety Car, e successivamente interrotta con bandiera rossa a causa di un danneggiamento delle barriere poste alla curva 14. Ripristinate le condizioni necessarie, la corsa è ripresa con partenza lanciata e nelle prime posizioni non ha subito cambiamenti fino alla bandiera a scacchi, con Rafael che ha colto il sesto podio stagionale, un piazzamento che gli assicurato il terzo posto nella classifica finale di campionato.