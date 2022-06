F.Regional: Beganovic sale sul podio a Zandvoort

In un weekend molto combattuto, il diciottenne pilota svedese ha incrementato il suo bottino di punti salendo sul podio di Gara-2. Dino ha chiuso al comando il girone d’andata della stagione 2022.

Una terza e una quinta posizione hanno permesso a Dino Beganovic di conquistare punti preziosi in una classifica generale che vede il diciottenne svedese sempre leader. Dopo la decima delle venti gare stagionali Beganovic può contare su 172 punti, 34 in più del compagno di squadra Paul Aron, che occupa la seconda posizione. Il fine settimana di Zandvoort ha visto in Gara-1 Dino salire dal sesto posto occupato al via alla quinta posizione finale, mentre nella seconda corsa è arrivato il piazzamento sul podio che ha concluso positivamente la trasferta olandese.



Gara-1. Sullo schieramento di partenza della prima corsa del weekend Beganovic si è schierato in sesta posizione, a causa di una qualifica che lo ha visto scivolare al terzo posto di gruppo nelle battute finali dopo aver mantenuto a lungo la pole position. Allo spegnersi del semaforo lo scatto di Dino è stato molto buono, e gli ha permesso di sfilare quinto alla frenata della curva Tarzan. La corsa è proseguita in modo estremamente lineare fino a cinque giri dal termine, quando è entrata in pista la Safety Car. La bandiera verde è arrivata a 40 secondi dal termine (dei 30 minuti di gara) e alla ripartenza Beganovic è riuscito a restare nella scia di Gabriele Mini senza però avere un’opportunità di sorpasso fino alla bandiera a scacchi.



Gara-2. Dopo la seconda posizione conquistata in qualifica, ottenendo il miglior tempo nel gruppo A, Beganovic si è schierato in prima fila per la partenza di Gara-2. Al via ha mantenuto la seconda piazza, ma la corsa è stata subito interrotta dalla bandiera rossa a causa di un terribile incidente conclusosi senza conseguenze per i piloti coinvolti. La corsa è ripresa con partenza lanciata, e ha avuto un andamento lineare fino alle battute conclusive, quando Beganovic ha ceduto la seconda posizione. Dino ha difeso la terza piazza fino alla bandiera a scacchi, salendo sul podio olandese (l’ottavo nelle dieci gare disputate) incrementando il suo bottino di punti nella classifica generale.



Budapest. La tappa di Zandvoort ha concluso il girone d’andata del campionato 2022. Beganovic ha raccolto ottimi risultati che saranno la base su cui preparare la seconda parte di stagione. La Formula Regional tornerà in pista sul circuito dell’Hungaroring, alle porte di Budapest, il 9 e 10 luglio prossimi.