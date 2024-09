Freca al via del girone di ritorno

Camara e Taponen tornano in pista sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il tandem della Scuderia Ferrari Driver Academy punta a confermare le performance della prima parte di stagione. In pista anche Maya Weug.

Conclusa la pausa estiva, il campionato europeo di Formula Regional è pronto a entrare nel rush finale. Con tre appuntamenti nelle prossime quattro settimane, cui seguirà la tappa finale a Monza, la serie entra nella sua fase più cruciale. I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy 2024 hanno completato un’ottima prima parte di stagione, come confermato da una classifica generale che vede Rafael Camara leader e Tuukka Taponen in seconda posizione. Nelle dodici gare finora disputate, Camara ha ottenuto cinque vittorie, due piazze d’onore e una terza posizione, completando tutte le corse in zona punti. Il diciannovenne brasiliano si è confermato il pilota più regolare, sommando 210 punti. Quattro successi sono invece il bottino di Taponen, esordiente nella serie europea. Tra le tappe di Zandvoort e Mugello, Tuukka ha conquistato quattro vittorie in cinque gare, capitalizzando il lavoro svolto nella prima parte di stagione e salendo al secondo posto nella classifica generale, che lo vede a quota 160 punti.

Il ritorno. Nel fine settimana di Imola tornerà nella serie anche Maya Weug. La ventenne olandese, impegnata quest’anno in F1 Academy, sarà in pista a Imola con una monoposto del team KIC Motorsport con la quale si rimetterà in gioco nel campionato disputato nel 2023. Lo scorso anno Weug completò una buona stagione, con sei piazzamenti nella top-10 e 27 punti all’attivo. Maya dovrà recuperare il feeling con la monoposto, ma le curve di Imola non saranno un problema avendo già corso in più occasioni sul circuito italiano.

Tappa chiave. L’appuntamento di Imola sarà un crocevia importante nell’economia della stagione. I 4909 metri del circuito Enzo e Dino Ferrari sono familiari sia per Taponen che per Camara, ma l’incognita meteo renderà il weekend non privo di variabili. Nelle edizioni precedenti in cui la Formula Regional ha fatto tappa sulla pista di Imola, è emersa l’importanza della posizione di partenza, un aspetto che renderà cruciali le sessioni di qualifica. Nelle due gare in programma un altro passaggio molto temuto sarà la variante del Tamburello subito dopo la partenza, punto in cui i contatti sono stati spesso determinanti.

Programma. Il weekend di Imola scatterà venerdì con due sessioni di prove libere, per entrare nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1. Il turno sarà come sempre diviso in due gruppi: l’A (in pista alle 8.30) e il B (8.50) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position sarà assegnata al più veloce tra i due leader di gruppo. Seguirà la prima gara del fine settimana, con partenza alle 15.25. Il programma sarà replicato nella giornata di domenica, con i turni di qualifica che scatteranno a partire dalle 8.30 mentre Gara-2 prenderà il via alle 13.40.