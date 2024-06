Sul circuito di Hockenheim il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha ottenuto una vittoria, una pole position e un secondo posto, prendendo il comando della classifica generale. Podio al debutto per Tuukka Taponen.

Il campionato europeo di Formula Regional ha preso il via sul circuito di Hockenheim nel segno di Rafael Camara. Il diciannovenne pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha iniziato il weekend imponendosi in Gara-1 dopo essere partito dalla pole position. Nella seconda corsa del fine settimana Camara, scattato terzo, è subito risalito in seconda posizione per poi accodarsi alla Safety Car (entrata in pista tre volte) fino alla bandiera a scacchi. Il bottino del weekend ha permesso a Rafael di cominciare la stagione in vetta alla classifica generale, con 43 punti all’attivo. “È stato un ottimo inizio di campionato – ha commentato Camara – anche se non è stato proprio il weekend perfetto. Partire con una prima e una seconda posizione vuol dire che però la perfezione ò’abbiamo sfiorata e di questo sono felice. Non credo sia stato un risultato casuale, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra fin dall'inverno. Da parte mia ho cercato di dare il massimo per fare un passo avanti, e sono contento che i risultati di questo lavoro si siano visti. Tengo molto a ringraziare il mio ingegnere e i miei meccanici, lavorare con loro è un piacere, mi sto divertendo molto e credo che anche questo aspetto sia importante per arrivare dove vogliamo. Siamo solo all’inizio, ma il clima è ottimo e tutti stanno lavorando al cento per cento per continuare su questa strada”.

Tuukka. Il weekend di Hockenheim ha portato buoni riscontri anche all’altro pilota del programma giovani di Maranello, Tuukka Taponen, al suo primo weekend nella serie europea. Il diciassettenne finlandese ha conquistato la seconda posizione in Gara-1, completando il fine settimana con la nona piazza nella seconda corsa, condizionata da un primo giro molto caotico. Taponen, con venti punti all’attivo, è al quinto posto in classifica generale.

Gara-1. Camara nella corsa del sabato è partito dalla pole position, con Taponen in terza posizione. Al via la partenza di Rafael non è stata delle migliori, il pilota brasiliano è transitato terzo alla prima curva ma il suo primo giro è stato impeccabile. Il brasiliano ha subito sfilato Taponen e poi il leader Enzo Deligny, passando al comando al termine del primo giro. Una volta in testa Rafael ha costruito un piccolo margine sugli inseguitori, gestendo al meglio anche la fase di ripartenza dopo un periodo in regime di Safety Car, entrata in pista a metà gara. Per Taponen è stata una gara di rimonta dopo un primo giro nel quale ha ceduto due posizioni. Tuukka è sfilato quarto al termine del terzo giro, per poi entrare in zona podio al 13° passaggio, con un soprasso che gli ha garantito la terza piazza. Al termine della corsa il collegio dei commissari sportivi ha penalizzato James Wharton, secondo sotto la bandiera a scacchi, per aver superato Taponen transitando oltre la linea che delimita la pista. Tuukka ha così ereditato la piazza d’onore.

Gara-2. Al termine di un’intensa sessione di qualifica Camara ha conquistato il secondo tempo di gruppo, guadagnando la terza piazza sulla griglia di partenza e precedendo di quattro posizioni Taponen. Al via Camara è sfilato dietro Evan Giltaire e James Wharton, superando quest’ultimo nel corso del primo giro, mentre Tuukka è stato coinvolto nel caos creatosi alla frenata di curva 6, sfilando al nono posto. La corsa è stata congelata dalla Safety Car dal termine del secondo giro fino alla sesta tornata, e successivamente dall’ottavo fino a cinque minuti dal termine, quando è tornata la bandiera verde. Dopo poche curve si è verificato l’ennesimo incidente, con la vettura di sicurezza che ha accompagnato le monoposto fino alla bandiera a scacchi.