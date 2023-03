Il pilota svedese ha ottenuto la vittoria in Gara-1, salutando la categoria che lo ha visto campione nel 2022. Camara sale sul podio nella seconda corsa nonostante un fine settimana poco fortunato.

L’ultima vittoria nell’ultimo weekend al volante della Formula Regional. Dino Beganovic ha concluso così la sua partecipazione al campionato Middle East, e come da programma tornerà a Maranello per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in Formula 3. Nella seconda tappa della serie, disputata sull’inedito circuito Kuwait Motor Town, Beganovic ha conquistato la vittoria in Gara-1, corsa che lo aveva visto scattare dalla nona posizione.



Grande partenza. Allo spegnersi del semaforo Dino è stato autore di un ottimo avvio, sfruttando nel migliore dei modi la scia del gruppo che lo precedeva sul lungo rettilineo alla frenata di curva 2. Beganovic ha scelto la linea interna, decisione che ha pagato consentendogli di arrivare al punto di frenata con una traiettoria favorevole e sfilare a sorpresa al comando della corsa. Dopo una sospensione con bandiera rossa, a causa di una carambola che ha coinvolto diverse monoposto, Beganovic ha gestito la leadership controllando gli avversari sfilando da vincitore sotto la bandiera a scacchi.

Pronti per la nuova avventura. La seconda corsa del weekend è stata condizionata da un contatto con un avversario avvenuto nelle fasi iniziali che ha procurato la rottura dell’ala anteriore, mentre nell’ultima corsa del weekend Dino ha rimontato dal 19° posto sulla griglia al quinto finale. “Provo un mix di sensazioni – ha commentato Beganovic – perché ho concluso una fase importante della mia carriera, ricca di soddisfazioni. Di questo ultimo weekend in Formula Regional ricorderò sicuramente la bella partenza in Gara-1 che mi ha consentito di conquistare l’ultima vittoria. Di questa serie mi porto dietro tanti bei ricordi, ma non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura in Formula 3. Da questo momento la priorità è concentrarmi sul nuovo programma che mi attende”.

Weekend in salita. Il bottino di tappa non rispecchia invece il potenziale mostrato sul Kuwait Motor Town da Rafael Camara. Il brasiliano ha visto svanire le possibilità di puntare al podio in Gara-1 a causa di un contatto avvenuto subito dopo il via che ha causato la rottura del fondo e dell’ala posteriore. Nei minuti avuti a disposizione durante il periodo di bandiera rossa successivo all’incidente (che ha coinvolto molte monoposto) il team Mumbai Falcons è riuscito a ripristinare la vettura di Camara consentendogli di ritornare in pista pochi istanti prima del semaforo verde, ma dopo qualche giro (comunque sufficiente a Rafael per avvicinarsi alla zona punti) una sospensione ha ceduto mettendo fine alla sua corsa. In Gara-2 Camara è scattato dal 18° posto (il regolamento sportivo stila la griglia della seconda corsa del weekend sulla base della classifica della prima gara) iniziando subito una bella rimonta che lo ha portato in zona punti dopo soli tre giri. Rafael ha proseguito il suo forcing fino alle battute conclusive, ottenendo una preziosa terza posizione che gli ha consentito di centrare il suo primo podio nella categoria. Camara puntava con decisione a uno dei tre gradini anche nella corsa che ha concluso il secondo round stagionale avendo conservato un set di gomme nuove, ma nel corso del primo giro è stato speronato da un avversario finendo fuori pista, un finale non privo di rammarico.

Programma. Per Camara, ora quinto nella classifica generale con 47 punti, la possibilità di riscatto arriverà già domani, visto che il terzo appuntamento della serie è in programma (sempre sul Kuwait Motor Town) domani e mercoledì 1 febbraio.