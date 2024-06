Trentatré piloti, dieci appuntamenti, venti gare. Questo weekend scatterà sul circuito di Hockenheim il campionato europeo di Formula Regional, serie che vede al via due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy, Rafael Camara e Tuukka Taponen. Per entrambi le ambizioni sono importanti, alimentate dagli ottimi risultati ottenuti nella serie Middle East della categoria, disputata lo scorso inverno. Taponen si è imposto nel campionato mediorientale grazie a cinque vittorie e quattro seconde posizioni. Camara ha chiuso in terza piazza, con due successi all’attivo.

Due team diversi. Il diciannovenne pilota brasiliano si appresta ad iniziare la sua seconda stagione nella categoria. Come nel 2023, Camara sarà al via con il team Prema e punterà a capitalizzare l’esperienza maturata nel campionato dello scorso anno, concluso in quinta posizione assoluta con due successi di tappa. Per Taponen dopo l’esordio in monoposto della scorsa stagione (quinto assoluto e secondo tra i rookie del campionato italiano di Formula 4) è arrivato il salto di categoria con un brillante esordio nella serie Middle East. Tuukka sarà al via con il team R-ace GP, squadra con cui ha familiarizzato molto velocemente nel campionato mediorientale. “Sono molto felice di iniziare la stagione europea – ha commentato Taponen –. Non voglio caricare troppo le mie aspettative, l’obiettivo che mi sono posto nel primo weekend stagionale è confermarmi nella top-5. I test di preparazione hanno confermato che abbiamo una buona velocità, quindi se dovesse arrivare un piazzamento nelle prime tre posizioni sarò molto contento ma anche poco sorpreso perché so di valere quel piazzamento”.

Programma. Il weekend di Hockenheim entrerà nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1, in programma alle 11.15. Il turno sarà diviso in due gruppi (A e B) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position che sarà assegnata al più veloce tra i due leader dei gruppi. A seguire è in programma la prima gara del fine settimana, in programma alle 17.40. Il programma sarà replicato domenica, con qualifica alle 11.35 e Gara-2 alle 16.10.