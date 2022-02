Dopo le buone prestazioni ottenute lo scorso fine settimana, per Leclerc e Beganovic è già tempo di tornare in pista. Tra gli obiettivi del weekend il miglioramento della performance in qualifica.

Prosegue a ritmi serrati il cammino della Formula Regional Asia. Il prossimo fine settimana è in programma la terza delle cinque prove in calendario, che si svolgerà (come la precedente) sul Dubai Autodrome. I due portacolori della Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc e Dino Beganovic, nelle due tappe precedenti hanno raccolto risultati positivi che hanno consentito a Leclerc di portarsi in vetta alla classifica generale con 73 punti. Lo scorso weekend anche Beganovic è salito sul podio, ottenendo una seconda posizione (alle spalle di Arthur) che ha così completato una “doppietta” per FDA.



Ottima palestra. La serie, che vede in pista 26 piloti, ha confermato un alto livello qualitativo, diventando un terreno ideale per la preparazione della lunga stagione 2022 che attende Beganovic e Leclerc. Il lavoro che entrambi stanno portando avanti grazie a questa esperienza in Formula Regional Asia è ovviamente mirato ad ottenere i migliori risultati possibili, ma anche alla preparazione necessaria per affrontare una stagione molto intensa che vedrà Arthur impegnato in Formula 3 e Dino in Formula Regional Europe.



Obiettivo qualifica. “Stiamo lavorando molto sia con Dino che con Arthur – ha confermato il direttore di FDA, Marco Matassa – e nei due weekend disputati finora abbiamo verificato una buona performance in gara, mentre manca ancora qualcosa in qualifica. La conferma arriva anche dalle rimonte che entrambi i nostri piloti hanno completato in tutte le gare disputate, recuperi che hanno evidenziato come il ritmo di corsa sia al momento migliore di quello sul singolo giro veloce, ed è su quest’ultimo aspetto che ora concentreremo il lavoro. Il calendario di questa serie, che prevede cinque weekend in pista consecutivi, offre la possibilità di verificare subito l’efficienza del lavoro svolto, e credo sia un’opportunità da sfruttare al meglio”.



Programma. Il fine settimana sull’autodromo di Dubai inizierà venerdì con due sessioni di prove libere, ed entrerà nel vivo sabato con la disputa delle due sessioni di qualifica (13.10 e 13.35 locali, 10.10 e 10.35 CET). Seguirà la prima corsa del weekend, che scatterà alle 16.40 (13.40 CET). Non meno impegnativa sarà la giornata di domenica, che prevede Gara-2 (in programma alle 10.35 locali; 7.35 CET) e Gara-3 che scatterà alle 15.25 locali (12.25 CET).