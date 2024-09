FRECA: Camara torna al successo

Il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy si è imposto in Gara-1 al Paul Ricard, in un weekend che lo ha visto grande protagonista. Punti per Taponen, vittima di un contatto in Gara-2.

Maranello, 23 luglio 2024 – Due pole position, una vittoria e una settima posizione. È questo il bottino conquistato da Rafael Camara al termine della sesta tappa stagionale del campionato europeo di Formula Regional disputata al Paul Ricard. Per Camara il successo ottenuto in Gara-1 è il quinto stagionale, per una classifica generale che lo vede leader a quota 210 punti e con cinquanta lunghezze di vantaggio su Tuukka Taponen, primo degli inseguitori. “È stato un fine settimana niente male – ha commentato Camara –. Le due sessioni di qualifica hanno avuto un esito ottimo e si sono rivelate il nostro punto di forza. Gara 1 è stata gestita molto bene, la monoposto si è confermata davvero buona a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla squadra. La seconda è stata più complicata, credo che non abbiamo trovato un buon bilanciamento per la pista bagnata, difettando in trazione per tutta la gara. Speravamo di far meglio, ma complessivamente abbiamo conquistato un buon bottino di punti che mi ha permesso di aumentare un po' il mio margine in classifica generale. Ora è arrivato il momento di ricaricarci con la pausa estiva e torneremo in pista ad Imola nel mese di settembre al massimo della forma”. Per Tuukka Taponen, reduce da due ottimi weekend all’Hungaroring e al Mugello, la tappa francese ha avuto esiti inferiori alle aspettative. In Gara-1 il finlandese ha dovuto accontentarsi della quinta posizione, mentre nella seconda corsa è stato speronato da un avversario nelle battute iniziali concludendo la sua gara nella via di fuga dell’ultima curva. Taponen ha comunque mantenuto la seconda posizione in una classifica generale che lo vede a quota 160 punti.

Gara-1. Camara ha preso il via della prima corsa dalla pole position, mentre Taponen è scattato dalla seconda fila grazie al quarto tempo ottenuto in qualifica. Allo spegnimento del semaforo Rafael ha avuto uno stacco perfetto che gli ha permesso di arrivare alla frenata di curva 1 al riparo da ogni attacco. Il primo giro di gara è stato molto animato per Taponen a causa di un prolungato corpo a corpo contro Ivan Domingues. Tuukka è transitato quinto al termine della prima tornata, e da quel momento la gara ha avuto un andamento lineare. Camara è riuscito a incrementare il suo margine nei confronti di Michael Belov, transitando sotto la bandiera a scacchi con quattro secondi di vantaggio. Taponen ha provato a insidiare Domingues fino all’ultimo giro senza però avere mai l’opportunità di sferrare un attacco.



Gara-2. La seconda corsa del fine settimana ha ribadito Camara in pole position e Taponen in quarta posizione. L’arrivo della pioggia ha costretto tutti i piloti a montare gomme da bagnato e la direzione gara ha scelto di procedere con partenza lanciata dopo due giri completati dietro la Safety Car. Quando la vettura di servizio è rientrata in pit-lane Camara ha preso un ampio margine sugli inseguitori, mentre Taponen è stato speronato da un avversario all’uscita dell’ultima curva. I danni riportati dalla monoposto hanno costretto Tuukka al ritiro e la Safety Car a rientrare in pista per altri due giri. Tornata la bandiera verde Camara alla prima curva è scivolato in seconda posizione, un segnale che ha confermato problemi di trazione della sua monoposto. Nelle ultime due tornate Rafael ha dovuto stringere i denti in evidente difficoltà, chiudendo la gara in settima posizione.