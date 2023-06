Formula 4: Wharton e Taponen pronti al riscatto

Due settimane dopo il difficile weekend di Imola, i piloti FDA puntano sull’appuntamento di Misano Adriatico per concretizzare il loro potenziale. Aurelia Nobels a caccia di conferme dopo il buon esordio.

Il campionato italiano di Formula 4 torna in pista questo fine settimana al Misano World Circuit per la seconda tappa della stagione 2023. La prova d’apertura di Imola ha visto James Wharton e Tuukka Taponen raccogliere un bottino di punti inferiore alle aspettative per diversi motivi che hanno condizionato l’andamento del loro weekend. Al termine del primo fine settimana del calendario 2023 Wharton ha raccolto una quinta posizione mentre Taponen si è piazzato per due volte al nono posto. Aurelia Nobels ha dimostrato un buon passo avanti rispetto ai riscontri emersi nei test precampionato, sfiorando la zona punti in Gara 2.

In cerca di risultati. “È mancata la concretezza – ha commentato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa –, sia James che Tuukka nell’intenso programma di prove completate prima del weekend Imola sono sempre stati nelle primissime posizioni. Siamo arrivati alla vigilia del primo appuntamento stagionale con un cauto ottimismo, ma per vari motivi i risultati attesi non sono arrivati. Hanno inciso anche dei problemi tecnici che hanno condizionato la qualifica, precludendo la possibilità di lottare per le prime posizioni, ma la crescita passa anche attraverso la capacità di concretizzare il massimo possibile nei weekend che iniziano in salita. Abbiamo lavorato su questo fronte e ora attendiamo con interesse gli esiti del fine settimana di Misano, al termine del quale spero che il bottino di punti sarà all’altezza delle aspettative. Nel weekend di Imola Aurelia ha invece mostrato un buon passo avanti rispetto ai riscontri emersi nei test, e ora dovrà proseguire il suo apprendistato su una pista per lei del tutto nuova, ma è sulla strada giusta”.

Programma.

Venerdì: qualifiche ore 17.45 e 18.10 CET

Sabato: Gara-1 12.10; Gara-2 17.35

Domenica: Gara-3 9.00