Formula 4 UAE: battesimo in monoposto per James Wharton

Il pilota australiano della Ferrari Driver Academy sarà questo weekend ad Abu Dhabi per la partenza del campionato Formula 4 UAE. Un problema di salute impedisce l’esordio di Rafael Camara.

Un po’ di emozione, e tanta determinazione, saranno con James Wharton nel prossimo fine settimana. Il sedicenne australiano, entrato a far parte da pochi mesi della Ferrari Driver Academy, è atteso ad un appuntamento speciale per tutti i piloti: il debutto in monoposto. Dopo aver completato la carriera in karting, James è pronto a disputare il primo round del campionato di Formula 4 UAE. Si corre ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, dove sono attesi in pista oltre trenta piloti. In gara con lui avrebbe dovuto esserci anche Rafael Camara che però a causa di problemi di salute non potrà essere al via questo weekend.



Momento speciale. “Per James, così come presto per Rafael, siamo alla vigilia di un momento che si ricorda per tutta la vita – ha commentato il direttore della FDA, Marco Matassa – la prima gara ufficiale in monoposto ha un sapore molto particolare che resta impresso per sempre nella memoria. La partecipazione al campionato F4 UAE è un’ottima opportunità sia per James che per Rafael, quando potrà raggiungere gli Emirati Arabi Uniti, di rompere il ghiaccio e iniziare una stagione che sarà lunga ed impegnativa. Il primo obiettivo è quello di macinare chilometri e familiarizzare con un contesto del tutto nuovo, ma c’è sempre un occhio al cronometro. Quando si scende in pista, l’ambizione è sempre quella di puntare a traguardi importanti”.



Quattro gare per weekend. La serie Formula 4 UAE vedrà quest’anno l’esordio di un nuovo format, che prevede la disputa di quattro gare in ogni weekend, favorendo l’obiettivo di permettere ai giovani di prendere confidenza con i momenti più caldi di un fine settimana. La tappa di Yas Marina entrerà nel vivo domani, con la doppia sessione di qualifica programmata alle 10.45 locali (7.45 CET), e Gara-1, che scatterà alle 17.50 (14.50 CET). Squadre e piloti torneranno in pista sabato mattina alle 9.10 (6.10 CET) per la seconda corsa, e alle 12.10 (9.10 CET) per gara 3. L’ultima manche, che concluderà il weekend di Yas Marina, è in programma domenica alle 13.25 (10.25 CET).