Dopo una pausa di quattro settimane, il campionato FIA Formula 3 sarà in pista il prossimo weekend a Barcellona. Arthur e Oliver partono a caccia del podio sfuggito nella precedente tappa di Imola.

Sarà il Circuit de Barcelona-Catalunya ad accogliere il terzo appuntamento stagionale del campionato di Formula 3. Arthur Leclerc e Oliver Bearman arrivano alla tappa spagnola reduci da buoni riscontri emersi nel weekend in Bahrain, concluso con entrambi i piloti della FDA sul podio, e il fine settimana di Imola, iniziato in salita ma terminato con una bella rimonta di Arthur. Il quarto posto conquistato dal monegasco nella Feature Race è stato particolarmente prezioso, poiché gli ha consentito di confermarsi leader della classifica generale con 36 punti a parimerito con Victor Martins.



Pista tecnica. I 4.675 metri della pista spagnola sono tra i più tecnici su cui fa tappa la Formula 3, le sedici curve includono tutte le tipologie, variando da tratti molto veloci ad altri guidati che si percorrono a bassa velocità. Leclerc ha già corso sul circuito spagnolo nella scorsa stagione, in quella che per Arthur è stata la tappa d’esordio nella categoria, mentre per Bearman sarà il primo weekend di gara sul tracciato spagnolo. Oliver ha però avuto modo di conoscere la pista in una recente sessione di test collettivi che il campionato ha svolto a Montmelò.



Ambiziosi. I due piloti FDA arrivano alla terza tappa stagionale con grandi ambizioni. Anche se proprio questo avvio di stagione ha confermato l’importanza della continuità per ambire ai piani alti della classifica generale, Leclerc punta al primo successo stagionale. Anche Bearman, dopo la piazza d’onore conquistata in Bahrain nel weekend d’esordio nella categoria, ha l’obiettivo di salire per la prima volta sul gradino più alto di un podio di Formula 3, un traguardo difficile da centrare ma che si avvicina alla sua portata con il progressivo aumentare del feeling con la sua nuova monoposto.



Programma. Il fine settimana di Barcellona scatterà venerdì alle 9.30 CET con la sessione di prove libere, a cui seguirà il turno di qualifica programmato alle 15.30. Sabato sarà il turno della Sprint Race, che scatterà alle 11, mentre la Feature Race, che concluderà la tappa spagnola, prenderà il via domenica alle 10.05.