Si conferma sempre più combattuta la stagione di Formula 3. A due tappe dalla fine i due piloti della FDA sono nel gruppo dei ‘magnifici cinque’ da cui emergerà il campione 2022.

La Formula 3 è pronta al penultimo atto della stagione 2022. Squadre e piloti si sono trasferiti dal circuito di Spa-Francorchamps, teatro dello scorso weekend di gara, a quello di Zandvoort, un viaggio di trecento chilometri verso il tracciato olandese che sarà protagonista questo fine settimana. I verdetti della tappa belga hanno ulteriormente compattato il vertice della classifica generale, che al momento vede cinque piloti racchiusi in soli dieci punti.

Oliver. Grazie a una vittoria e a un terzo posto conquistati in Belgio, Oliver Bearman è salito in seconda posizione a una sola lunghezza dalla vetta. L’exploit del diciassettenne britannico, che sta disputando la sua prima stagione nella categoria, è stato particolarmente significativo considerando che quella dello scorso fine settimana è stata la sua prima esperienza sul circuito di Spa-Francorchamps. “Non vedo l’ora che cominci il weekend di Zandvoort – ha commentato – sarà un passaggio cruciale nella mia stagione. Nelle ultime tappe di campionato siamo stati costantemente nelle prime posizioni, ma i margini sono sempre molto ridotti, quindi non bisogna dare nulla per scontato”.

Arthur. Anche Arthur Leclerc, nonostante il bottino inferiore alle aspettative arrivato nel weekend belga, è pienamente in corsa per il titolo 2022. “Lo scorso fine settimana non è stato dei migliori in termini di punteggio – ha commentato il monegasco – e purtroppo tutto è stato reso difficile da una qualifica deludente. Ma ora la testa è già su Zandvoort, sono ancora posizionato molto bene in classifica generale, vedremo cosa accadrà”.

Due settimane decisive. “Siamo alla vigilia di un mini-campionato di quattro gare – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – una sorta di play-off che vede coinvolti cinque piloti. Sia Bearman che Leclerc sono riusciti a essere in questo gruppo, e sono in condizione di puntare al massimo obiettivo, e questo è già un primo traguardo considerando il grande equilibrio dei valori in campo che si è evidenziato sin dalla prima gara. A questo punto della stagione sarà fondamentale non commettere errori e non lasciare per strada alcuna opportunità. Siamo pronti a giocarcela”.

Programma. L’attività in pista sui 4.259 metri del circuito di Zandvoort scatterà venerdì con il turno di prove libere in programma alle 8.55 locali, seguito dalla sessione di qualifica che prenderà il via alle 14. Squadre e piloti torneranno in pista sabato per la Sprint Race (ore 10.25), mentre la Feature Race, che concluderà la trasferta olandese, scatterà domenica alle 8.45.