FDA Scouting World Finals: i giochi sono fatti

Niente va più: il camp delle FDA Scouting World Finals è giunto al termine, i piloti sono sulla strada di casa e ora la parola passa agli esperti della Ferrari Driver Academy che si riuniranno per analizzare la mole di dati raccolta dagli eventi in pista e non solo per valutare chi sia stato il migliore e se ci sia qualcuno che merita di entrare a far parte del programma della Casa di Maranello riservato ai giovani piloti.

In pista. Oggi pomeriggio i sei ragazzi – arrivati a Maranello martedì anche su indicazione dei partner del programma di scouting, Motorsport Australia, Aci Sport, Tony Kart ed Escuderia Telmex – dopo che ieri si erano cimentati nelle prove libere hanno concluso la simulazione del weekend di gara al volante delle Tatuus di Formula 4 messe a disposizione dal team Prema ed equipaggiate con gomme Pirelli identiche a quelle in uso nel campionato italiano. A darsi battaglia sul filo dei millesimi sono stati l’olandese René Lammers, l’italiano Emanuele Olivieri, il filippino William Go, il ragazzo di Taipei, Enzo Yeh, il brasiliano Pedro Clerot e il colombiano Pedro Juan Moreno. Tutti loro hanno positivamente impressionato lo staff della Ferrari Driver Academy per la serietà e l’impegno profusi nella quattro giorni del Camp rendendo così più ardua la scelta su chi sarà il migliore. La decisione sul vincitore sarà presa nelle prossime settimane.