F.4: un solo obiettivo per Wharton e Taponen

Per i due piloti della Ferrari Driver Academy c’è voglia di riscatto dopo un inizio di stagione condizionato dagli imprevisti. Nel weekend di Spa-Francorchamps, su uno dei circuiti più attesi, Tuukka e James puntano con decisione al podio.

C’è voglia di riscatto. Nelle prime due tappe del campionato Italiano di Formula 4, James Wharton e Tuukka Taponen hanno confermato il potenziale emerso nel lungo lavoro di preparazione svolto in inverno, ma circostanze sfortunate non hanno permesso al tandem della Ferrari Driver Academy di concretizzare in punti quanto avrebbero meritato. Nella precedente tappa di Misano il rookie finlandese è riuscito comunque ad ottenere il suo primo successo nella serie, un traguardo importante arrivato dopo lo sfortunato weekend di Imola.

James. Anche Wharton è salito sul podio di Misano, weekend in cui ha colto una seconda e una terza posizione, ma il sedicenne australiano è a caccia del primo successo nel campionato italiano, risultato nel mirino in vista del weekend di Spa-Francorchamps. In Belgio non sarà purtroppo in pista Aurelia Nobels, ancora convalescente dopo un incidente avvenuto nel fine settimana di Misano nel quale ha riportato la frattura di un polso. “Nei primi due appuntamenti stagionali alcuni dei problemi che hanno condizionato il bilancio finale di James e Tuukka sono emersi in qualifica – ha spiegato il responsabile FDA, Marco Matassa – il weekend in Belgio sarà utile per verificare il rendimento sul giro veloce, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti. In questo caso la posizione di partenza non è così vincolante come a Imola e a Misano, quindi ci sarà comunque la possibilità di sfruttare al meglio il passo gara. La speranza è di poter avere un fine settimana lineare per poter concretizzare in punti il potenziale. Dispiace non vedere in pista Aurelia, ma la priorità è tornare in perfetta forma. La stagione è ancora lunga e ci sarà tempo per continuare il nostro programma”.

Programma.

Sabato

Ore 9.50 qualifiche

Ore 14.30 Race-1

Domenica

Ore 10.35 Race-2

Ore 17.20 Race-3