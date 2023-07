Il quarto appuntamento della serie tricolore, disputata a Monza, ha visto risultati altalenanti per i piloti della Ferrari Driver Academy: Tuukka terzo in Gara-1, mentre con tre piazzamenti in zona punti, Wharton si è confermato al terzo posto nella classifica generale. Ritorno in macchina per AureliaNobels.

È un sapore agrodolce quello che accompagna i piloti della Ferrari Driver Academy al termine del weekend di Monza, sede della quarta tappa del campionato Italiano Formula 4. Non sono mancati spunti positivi, ma il bottino del fine settimana è stato inferiore alle aspettative. Con due quinti e un sesto posto, Wharton ha conquistato 28 punti, salendo a quota 123,5 nella classifica generale che lo vede in terza posizione. “Il ritmo che abbiamo avuto in gara non è stato ottimale – ha commentato James – e in queste condizioni portare a casa più punti possibile è diventato l'obiettivo principale del weekend. Tuttavia, non siamo assolutamente in linea con le nostre aspettative, e cercheremo di rifarci nel prossimo appuntamento al Paul Ricard”. Taponen ha iniziato bene il suo weekend, con il terzo posto conquistato in Gara-1, ma il finlandese ha mancato la zona punti nelle due corse successive, un verdetto che non lo ha soddisfatto. “In questa prima parte di campionato i risultati ottenuti non sono in linea con le mie attese – ha spiegato Tuukka – e anche con quelle della squadra e della FDA. Abbiamo avuto ancora parecchia sfortuna in questo fine settimana, perché se siamo riusciti a conquistare una buona terza posizione in gara 1, poi siamo stati anche un po' vittime di situazioni difficilmente evitabili. La mia esperienza è comunque cresciuta, ora punterò a concretizzare maggiormente il mio potenziale nella seconda metà della stagione”. Taponen è salito a quota 78 punti nella classifica generale, che lo vede in settima posizione.

Aurelia. Nel weekend di Monza per Aurelia Nobels, tornata in pista dopo l’infortunio rimediato nella tappa di Misano, non sono mancati spunti positivi, ad iniziare da una buona qualifica. Nelle tre gare sono poi arrivati degli episodi nella bagarre di centro gruppo che hanno condizionato il risultato finale. “È stato un fine settimana difficile – ha spiegato la giovane – ma sono contenta di aver concluso Gara-3 confermando dei buoni passi avanti. Abbiamo mostrato a tratti un buon passo e abbiamo vinto il trofeo femminile, un traguardo che comunque mi rende felice”.

Gara-1. La prima corsa del weekend ha visto Taponen prendere il via dalla quarta posizione della griglia davanti a Wharton, mentre Nobels è scattata dal 19° posto. Allo spegnersi del semaforo Taponen è scattato molto bene, sfilando terzo alla prima curva, mentre Wharton è stato sesto. Tuukka ha mantenuto a lungo la terza piazza, restando sempre nella scia del tandem di testa composto da Brando Badoer e Arvid Lindblad, mentre Wharton è scivolato in settima posizione. Nell’ultimo terzo di gara la lotta nella top-10 posizioni è stata molto molto intensa, Taponen è sfilato sesto, riuscendo poi a recuperare una posizione su Nicola Lacorte. A sette minuti dal termine è entrata in pista la safety car a causa di un’uscita di pista che ha coinvolto Guido Luchetti, e nella successiva ripartenza Taponen ha passato Kacper Sztuka alla prima variante, sfilando quinto sotto la bandiera a scacchi. Dopo la corsa la direzione gara ha inflitto molte penalità dovute a tagli di chicane, retrocedendo il vincitore Ugo Ugochukwu, Lacorte e Ivan Domingues, settimo sotto la bandiera a scacchi. La classifica finale ha visto così terzo Taponen e sesto Wharton. Ventunesima Nobels, che ha perso posizioni a causa di un testacoda alla prima Variante che l’ha costretta a riprendere la corsa nelle ultime posizioni.

Gara-2. La seconda corsa del weekend si è confermata in linea con la tradizione del circuito di Monza, proponendo un numero molto alto di sorpassi favoriti dalle scie. Wharton ha preso il via dalla sesta piazza, davanti a Taponen, mentre Nobels è scattata dalla nona posizione della griglia. Nelle prime fasi la corsa ha avuto un andamento, poi è stata la safety car (entrata in pista a causa di un testacoda di Nobels, costretta al ritiro) a ricompattare il gruppo. Tornata la bandiera verde Taponen è transitato sesto, mentre Wharton ha perso posizioni sfilando undicesimo. James è stato abile a recuperare terreno, rientrando in zona punti, mentre Taponen (a lungo sesto) nel corso dell’ultimo giro di gara è stato coinvolto in un incidente innescato da un problema tecnico accusato da Akshay Bohra, costretto improvvisamente a rallentare causando un tamponamento alle sue spalle. Wharton è riuscito a sfilare indenne la zona dell’incidente, riuscendo a concludere la sua rimonta in quinta posizione.

Gara-3. Quinta, settima e sedicesima sono state le rispettive posizioni al via di Wharton, Taponen e Nobels. Per Tuukka la corsa conclusiva del weekend monzese è stata compromessa dopo due sole curve. In uscita dalla prima Variante il pilota finlandese è stato speronato da un avversario, perdendo il controllo della monoposto ed urtando le barriere interne. Taponen è ripartito in ultima posizione con la monoposto danneggiata, riuscendo comunque a recuperare terreno fino alla diciassettesima piazza finale. Wharton, sfilato sesto al termine del primo giro, è stato ingaggiato in un gruppo di avversari con continui cambi di posizione. James è riuscito a non farsi coinvolgere nei numerosi contatti avvenuti soprattutto alla staccata della prima Variante, riuscendo a concludere la gara in quinta posizione. Anche Nobles ha visto la bandiera a scacchi, concludendo al diciottesimo posto una corsa che ha visto numerosi spunti positivi.