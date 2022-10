Il circuito del Nürburgring ospita l’ultimo appuntamento del campionato tedesco. Per il terzetto della Ferrari Driver Academy è un’opportunità per riscattare la sfortunata prova di Monza.

La stagione della Formula 4 ADAC si appresta a concludersi. Il circuito del Nürburgring ospita questo fine settimana l’ultima delle sei tappe del calendario 2022, e per i piloti della Ferrari Driver Academy (FDA) sarà un importante opportunità per tornare in pista pochi giorni dopo lo sfortunato weekend di Monza nella serie italiana. Rafael Camara, pur disputando solo tre dei cinque appuntamenti precedenti, occupa la terza posizione assoluta in classifica generale, grazie a una vittoria (ottenuta nella tappa d’apertura a Spa-Francorchamps) e ben sei secondi posti. Un bottino importante per un pilota esordiente, che punta con decisione a concludere sul podio l’esperienza nella serie ADAC.

James e Maya. James Wharton ha ottenuto la sua prima vittoria in una serie europea per monoposto proprio nell’ultima gara disputata dal campionato ADAC al Nürburgring, e nonostante abbia saltato una delle cinque tappe, è settimo nella classifica generale. Anche Maya Weug punta a ritrovare la top-10, come ha dimostrato di poter fare con costanza nel corso della stagione 2022.

Ultimo passo avanti. “Ci avviciniamo all’epilogo della lunga e impegnativa stagione 2022 – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa –. Questo fine settimana si conclude la serie tedesca e sette giorni dopo saremo al Mugello per l’ultima tappa del campionato Italiano. L’obiettivo in questi due weekend è confermare sul campo un passo avanti conclusivo, che certifichi il lavoro fatto nel corso di tutto il 2022. Ogni pilota ha i suoi obiettivi e sa a cosa deve puntare”.

Programma. Il fine settimana del Nürburgring inizierà venerdì con la sessione di qualifica che scatterà alle 16.10. Sabato il programma prevede due gare, la prima alle 9.55 e la successiva alle 16.25. Domenica si concluderanno weekend e campionato 2022 con Gara-3, che scatterà alle 11.35.