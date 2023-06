Dritti a Barcellona

Cinque giorni dopo la conclusione della tappa di Monaco i campionati Formula 2 e Formula 3 torneranno in pista sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Dino Beganovic è a caccia di conferme, Arthur Leclerc e Oliver Bearman di un pronto riscatto.

Una pausa molto breve ha separato il weekend di Monte Carlo dalla tappa di Barcellona, prossimo appuntamento in calendario per i campionati Formula 2 e Formula 3 in programma questo fine settimana. Da un circuito cittadino molto atipico a un tracciato permanente ritenuto un banco prova per eccellenza, essendo caratterizzato da tipologie di curve differenti che mettono a dura prova sia i piloti che il setup delle monoposto. Per Arthur Leclerc e Oliver Bearman, usciti dal fine settimana monegasco senza la possibilità di incrementare il loro punteggio nella classifica di campionato, l’appuntamento sul circuito di Montmelò rappresenta un’importante opportunità di riscatto. Il weekend nel Principato è stato condizionato da una qualifica in cui errori e circostanze sfortunate non hanno consentito al tandem della Ferrari Driver Academy di concretizzare il potenziale in una buona posizione di partenza, fattore chiave a Monaco per poter ambire a risultati importanti. “Il circuito di Catalunya sarà un importante opportunità per consentire ad Arthur e Oliver di voltare pagina – ha commentato il responsabile FDA, Marco Matassa – sulla carta lo scenario sul tracciato spagnolo è meno condizionato da imprevisti rispetto a Monte Carlo, ma si tratta comunque di una pista in cui il risultato in qualifica è da ritenere importante per poter puntare al podio. L’obiettivo è mettersi alle spalle i verdetti di Monaco e ripartire con la consapevolezza che c’è tutto per far bene”.

Formula 3. Dino Beganovic arriva all’appuntamento spagnolo sull’onda positiva del buon secondo posto conquistato a Monte Carlo. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella sua sessione di qualifica, il diciannovenne svedese ha convertito la seconda posizione sulla griglia di partenza nella piazza d’onore sotto la bandiera a scacchi. Il suo secondo podio stagionale che gli ha permesso di salire al quarto posto in una classifica generale ancora molto compatta. “Dino lo scorso fine settimana ha svolto un ottimo lavoro – ha ribadito Matassa – sta confermando una crescita importante gara dopo gara in una categoria che non è mai tenera con gli esordienti. Questo weekend lo attende una prova importante, visto che il circuito di Catalunya non è mai stato tra i suoi preferiti, ma l’onda positiva con cui arriva alla vigilia di questo fine settimana sarà utile per sfatare un tabù, la forma è indubbiamente buona e c’è il necessario per poter puntare ad una conferma”.

Programma

Venerdì

15.00 F3 qualifiche

15.55 F2 qualifiche

Sabato

10.30 F3 Sprint Race

14.15 F2 Sprint Race

Domenica

09.55 F3 Feature Race

11.25 F2 Feature Race