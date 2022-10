Dino Beganovic è campione europeo di Formula Regional

IL PILOTA SVEDESE DELLA FERRARI DRIVER ACADEMY HA CONQUISTATO LA CERTEZZA ARITMETICA DEL TITOLO 2022 AL TERMINE DELLA PRIMA GARA DELL’ULTIMO WEEKEND STAGIONALE IN CORSO SUL CIRCUITO DEL MUGELLO

Con una gara d’anticipo Dino Beganovic, pilota svedese della Ferrari Driver Academy, si è laureato campione 2022 della Formula Regional europea. La certezza è arrivata sul circuito del Mugello, al termine della prima gara del fine settimana toscano conclusa da Dino in quarta posizione. Beganovic ha corso con l’obiettivo di assicurarsi il campionato, evitando dunque di prendere rischi e gestendo al meglio la fase finale della corsa dopo una neutralizzazione con Safety Car.



Stagione dominata. È stato un 2022 vissuto tutto da leader, quello di Beganovic, fin da subito in testa alla classifica generale grazie alla vittoria nella prima gara stagionale disputata sul circuito di Monza lo scorso mese di aprile. Da quel momento Dino non ha più ceduto la prima posizione, accumulando un bottino di quattro vittorie e sette podi. La costanza di rendimento è stata la chiave che ha permesso a Beganovic di far suo un campionato che si è confermato estremamente competitivo. “Ce l'abbiamo fatta! – ha commentato un raggiante Dino subito dopo la bandiera a scacchi –. Credo che questo sia un momento che mi accompagnerà per il resto della vita. Siamo stati in testa al campionato dall'inizio dell'anno e poter finalmente conquistare oggi il titolo in Italia è assolutamente fantastico. Il team Prema ha svolto un lavoro incredibile, ringrazio loro e tutto il gruppo di FDA che ha resto possibile il raggiungimento di questo traguardo. Per me ha un significato enorme”.



Primo titolo. Classe 2004, Beganovic è entrato in FDA nel 2020 e ha esordito in monoposto nello stesso anno, stagione in cui ha chiuso con una brillante terza posizione nel campionato Italiano di Formula 4. Lo scorso anno è invece arrivato il debutto in Formula Regional che, dopo una stagione di apprendistato, ha dominato quest’anno con una grande crescita. Per Dino quello di oggi è il primo titolo. La stagione 2022 si concluderà domani sul circuito del Mugello con la seconda e ultima gara del weekend.