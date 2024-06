Camara mostra i muscoli a Spa

Il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha conquistato una pole position e due vittorie sul circuito belga, rafforzando la sua leadership nella classifica generale. Punti per Tuukka Taponen.

È stato un fine settimana da mattatore. Rafael Camara, reduce dall’ottimo inizio di campionato nella serie europea di Formula Regional sul circuito di Hockenheim, si è confermato anche a Spa-Francorchamps il pilota da battere. In Gara-1 è stato autore di una splendida rimonta dopo essere partito dalla sesta posizione dello schieramento, grazie a un mix di velocità e determinazione che gli ha permesso di conquistare un meritato successo. Nella seconda corsa del weekend Camara, scattato dalla pole position, ha duellato nella prima metà di gara per poi prendere un margine di sicurezza che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi. “È stato un fine settimana perfetto – ha commentato Rafael entusiasta - non avrei potuto chiedere di più. Ci tengo molto a ringraziare il team Prema, un weekend come quello appena concluso può prendere forma solo in un grande gruppo. E un piacere lavorare con il mio ingegnere e i tecnici, stiamo spingendo molto, in pista ma anche nel lavoro di preparazione ai fine settimana. Vogliamo essere pronti ad affrontare ogni situazione e ci stiamo riuscendo. Avanti così”.

Situazione. Il doppio successo belga ha permesso a Rafael di allungare nella classifica di campionato, che ora lo vede leader con 93 punti, grazie alle tre vittorie ottenute nelle quattro gare finora disputate. Al terzo posto della graduatoria c’è Tuukka Taponen. Il pilota finlandese, anche lui membro della Scuderia Ferrari Driver Academy, ha concluso la trasferta belga con la quinta posizione conquistata in Gara-2, corsa che lo ha visto anche leader per alcuni giri. Sul suo bilancio del fine settimana pesa la sfortunata qualifica di Gara-1, ma in termini di potenziale la buona performance confermata nella seconda corsa del weekend candida Tuukka a un ruolo da protagonista nei prossimi appuntamenti in calendario.

Gara-1. Camara si è schierato in sesta posizione dopo aver ottenuto il terzo tempo nel suo turno di qualifica, svoltosi in due gruppi da sedici piloti ciascuno. Al via Rafael ha mantenuto la posizione, sfilando poi quarto in uscita da Les Combes. È poi iniziata una lunga battaglia tra quattro protagonisti, con Camara alle prese con Zachary David, Noah Stromsted e Roman Bilinski. A metà gara il brasiliano ha avuto la meglio su David a Les Combes, all’ottavo giro la rimonta è proseguita con il sorpasso su Bilinski in frenata alla Bus-stop e tre tornate dopo è arrivato l’attacco su Stromsted che ha garantito a Camara la leadership della corsa. Rafael e il rivale hanno proseguito il loro duello fino alla bandiera a scacchi, con Camara in grado di mantenere il comando in volata per un decimo di secondo. Gara in salita per Taponen. Dopo essere scattato 14°, Tuukka è transitato ventesimo al termine del primo giro a causa del caos verificatosi a Les Combes, rimontando poi fino alla 13° posto finale.

Gara-2. Camara in qualifica è riuscito a mettere le mani sulla pole position, con Taponen autore del secondo tempo di gruppo che gli ha garantito la terza posizione sulla griglia di partenza. Alla prima curva dopo il via la classifica è rimasta invariata, ma nel lungo rettilineo dopo Eau Rouge, Tuukka ha preso la scia di James Wharton riuscendo di slancio a passare anche Camara per la posizione di testa. Al quarto giro Rafael ha passato Taponen prima della frenata di Les Combes, riprendendo la leadership, manovra avvenuta poco prima dell’ingresso in pista della Safety Car, che ha congelato la corsa per tre giri. Alla ripartenza Camara ha mantenuto il comando, mentre Taponen non è riuscito a conquistare il margine che lo avrebbe messo al riparo dagli attacchi degli avversari, sfilando in quinta posizione.