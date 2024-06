Bearman, obiettivo rivincita

Il difficile weekend di Sakhir è alle spalle. Per Ollie è già tempo di puntare al riscatto nel fine settimana sul circuito di Jeddah, sede della seconda tappa stagionale del campionato di Formula 2

Il primo appuntamento stagionale per Oliver Bearman è stato avaro di soddisfazioni. Il diciottenne britannico della Ferrari Driver Academy nelle due gare disputate sul Bahrain International Circuit non è riuscito a raggiungere la zona punti a causa di un’evidente mancanza di performance della sua monoposto. Dopo non essere riuscito ad andare oltre la diciottesima posizione in qualifica, Bearman al via della Sprint Race è stato rallentato da un problema al motore (entrato in modalità “safety”) prima di poter riprendere la corsa.

Gara difficile. “È stata una gara difficile – ha spiegato Ollie – abbiamo provato una strategia diversa decidendo di fare un pit stop per poter spingere di più. Purtroppo, il problema nel corso del primo giro ha vanificato i piani e non sono riuscito a risalire oltre la sedicesima posizione”. Gli imprevisti che hanno condizionato il weekend non sono scomparsi neanche nella successiva Feature race. “È stata una corsa molto difficile – ha confermato Bearman – non eravamo competitivi e la quindicesima posizione finale ne è la conferma. Per fortuna avremo la possibilità di poter tornare subito in pista a Jeddah, per noi sarà una buona possibilità per verificare il lavoro fatto dopo il weekend di Sakhir. Speriamo che il Bahrain resti solo un brutto ricordo di inizio stagione”.

La pista. Il layout del circuito saudita ha poco in comune con il Bahrain International Circuit, ed anche l’asfalto e le temperature saranno diverse rispetto allo scorso fine settimana. I 6174 metri del tracciato di Jeddah, modellati da 27 curve per lo più veloci, danno forma ad un circuito cittadino atipico, contraddistinto da elevate medie sul giro. Per squadre e piloti rappresenta una vera sfida nella quale ogni piccolo errore può avere conseguenze importanti.

Programma. Il programma del weekend prevede il turno di prove libere giovedì alle 12.55 locali (10.55 CET), seguito alle 18 (16 CET) dalla sessione di qualifica che si disputerà sotto le luci artificiali. Venerdì si tornerà in pista per la sprint race (18.10 locali, 16.10 CET) mentre sabato la Feature Race 16:25) concluderà il programma del fine settimana.