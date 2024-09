Bearman e Beganovic vogliono rifarsi in Ungheria

I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy saranno in pista questo weekend all’Hungaroring. Sia Oliver che Dino puntano con decisione al podio per riscattare il difficile fine settimana di Silverstone.

Tutto è pronto per l’ultimo appuntamento ‘double header’ prima della pausa estiva. I campionati di Formula 2 e Formula 3 saranno in pista questo fine settimana in Ungheria per poi spostarsi sul circuito di Spa-Francorchamps per l’ultima tappa in calendario prima dell’atteso summer break. Nell’arco di otto giorni si disputeranno quattro gare destinate a definire la classifica generale in entrambi i campionati, un tour de force molto atteso da squadre e piloti.

Oliver. Per squadre e piloti del campionato di Formula 2 il calendario si estende fino al prossimo mese di dicembre, quando calerà la bandiera a scacchi sul circuito di Yas Marina. La doppia tappa Ungheria-Belgio sarà comunque un passaggio importante anche per Oliver Bearman, reduce da un weekend di Silverstone iniziato con l’annuncio che lo ha ufficializzato pilota del Haas F1 Team per il ma concluso con un bottino di tappa inferiore alle attese. Per i piloti di Formula 2 la sfida maggiore sui 4.381 metri dell’Hungaroring sarà la gestione degli pneumatici insieme alla sfida in qualifica. Nelle ultime edizioni la posizione di qualifica sulle 14 curve che disegnano il circuito ungherese è stata meno cruciale rispetto al passato, ma partire davanti è sempre un grande bonus per gestire la corsa nel migliore dei modi.

Dino. Per il campionato di Formula 3 sarà un rush finale che precederà l’ultimo appuntamento in calendario, in programma a Monza. La serie cadetta dopo 14 gare vanta ancora una classifica molto aperta, grazie a ben nove differenti vincitori. Dino Beganovic occupa la sesta posizione con 80 punti all’attivo e un gap di 39 lunghezze dal leader Gabriele Minì. “Ho bei ricordi legati all’Hungaroring – ha commentato Beganovic – è una pista tecnica sulla quale ho ottenuto dei buoni risultati. Dopo il difficile weekend di Silverstone sarà importante riuscire a capitalizzare il nostro potenziale, sappiamo che la difficoltà maggiore sarà la gestione degli pneumatici, resa particolarmente impegnativa anche dalle temperature che si preannunciano molto elevate. Abbiamo tutto per far bene, spero di uscire da questo weekend con un gap minore dalla vetta della classifica”.

Programma. Il weekend di Formula 2 scatterà domani con il turno di prove libere di 45 minuti in programma alle 11.05 CEST a cui seguirà la sessione di qualifica che scatterà 16. Sabato si tornerà in pista per la sprint race (14.15), mentre domenica la feature race scatterà alle 10.05. Il programma dell’ottava tappa del campionato Formula 3 inizierà venerdì con il turno di prove libere 9.55, seguito dalla sessione di qualificazione alle 15.05. La Sprint Race scatterà sabato alle 9.50, mentre la Feature Race è in programma domenica alle 8.25.