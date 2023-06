Barcellona ospita il secondo round della Formula Regional

Dopo i buoni riscontri emersi nella prova inaugurale di Imola, Rafael Camara punta a concretizzare il suo potenziale nella tappa di Barcellona. Per Maya Weug l’obiettivo è migliorare la qualifica.

Un mese di pausa è sembrato fin troppo lungo ai piloti del campionato europeo di Formula Regional. Dopo il primo appuntamento stagionale disputato a Imola nel penultimo weekend di aprile, c’è grande voglia di tornare in pista, chi a caccia di conferme e chi di un pronto riscatto. Per Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy, è un mix di sensazioni. Il diciottenne brasiliano nel fine settimana di Imola ha evidenziato un ottimo approccio alla categoria, confermandosi molto veloce sia in qualifica che in gara, al punto di rendere il terzo posto conquistato in Gara-1 un bottino inferiore rispetto al potenziale.

Obiettivi. “L’obiettivo di Rafael nel weekend di Barcellona è proseguire sull’onda positiva di Imola – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – il bottino finale del primo fine settimana stagionale non è stato in linea con il potenziale ma solo a causa di circostanze fuori dal suo controllo. Il passo nell’arco del weekend è stato molto competitivo, e l’obiettivo è confermarlo anche nella tappa di Montmelò. Anche Maya a Imola ha mostrato un buon ritmo, il target è migliorare la posizione di partenza, e il lavoro di preparazione è stato concentrato soprattutto sulla gestione della qualifica”.

Programma.

Sabato: ore 10.20 e 10.40 qualifiche. 18.05: Gara-1

Domenica: ore 10.10 Gara-2