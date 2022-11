Al via il Camp Junior di Girls on Track Rising Stars

Ha avuto inizio oggi a Maranello la fase finale del progetto Junior del programma Girls on Track – Rising Stars, l’iniziativa lanciata dalla FIA Women in Motorsport Commission per accompagnare le ragazze ad un percorso professionale da pilota nel mondo dell’automobilismo. Questa fase del programma vede coinvolte kartiste di età compresa tra i dodici e i quattordici anni.

Inizio a Maranello. Le quattro finaliste – in ordine alfabetico la francese Lisa Billard, l’italiana Zoe Florescu-Potolea, la giapponese Sara Matsui e la tedesca Mathilda Paatz – sono arrivate a Maranello, dove da oggi saranno protagoniste di una serie di attività non legate alla pista: prove fisiche, lezioni teoriche, test attitudinali e un po’ di comunicazione fanno parte del menù delle prime giornate.

Tony Kart e poi Franciacorta. Le ragazze andranno quindi in visita presso uno dei partner storici di FDA per lo scouting, Tony Kart, una vera autorità nell’ambito della categoria propedeutica per eccellenza, che metterà loro a disposizione i propri mezzi. Con l’occasione le ragazze faranno il sedile e cominceranno a prepararsi al tempo da trascorrere in pista presso il Karting Track Franciacorta, in Lombardia.

Supporto. Come di consueto al termine del camp, il 24 novembre, le giovani faranno ritorno a casa e attenderanno le decisioni della Ferrari Driver Academy. Gli esperti si riuniranno e si deciderà se una delle giovanissime si sarà messa in luce a sufficienza da meritare il supporto della Ferrari Driver Academy nella prossima stagione di kart.